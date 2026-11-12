Fiscales aplauden la investigación a TikTok sobre casos de abuso infantil y piden castigar la "pasividad" de plataformas

Archivo - FILED - 24 August 2022, North Rhine-Westphalia, Cologne: FILE PHOTO - The logo of Tik Tok is seen at Gamescom. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha aplaudido la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de encargar a la Fiscalía de Criminalidad Informática la investigación de la presunta difusión de material de abuso sexual infantil a través de TikTok y ha solicitado "una reforma del Código Penal que contemple expresamente la responsabilidad civil de las plataformas tecnológicas por los daños que su pasividad" puede provocar.

En un comunicado, la asociación de fiscales señala que la investigación que llevó a cabo el medio 'Maldita.es' "ha revelado hechos de extraordinaria gravedad, relacionados con la circulación masiva de contenidos de esta naturaleza y las dificultades para conseguir su retirada efectiva".

"Consideramos que esta iniciativa constituye una respuesta institucional necesaria y decidida ante una realidad que exige investigar no solo a quienes crean y distribuyen estos contenidos, sino también la eventual responsabilidad de las plataformas que permiten su circulación", señala.

Así, la asociación ha reconocido "el extraordinario trabajo que vienen desarrollando las fiscalías especializadas en criminalidad informática, los órganos judiciales y las unidades policiales dedicadas a la investigación de estos delitos".

Y aduce que "su compromiso y especialización resultan fundamentales para combatir una criminalidad que aprovecha la dimensión global de internet y la extraordinaria velocidad de difusión de los contenidos digitales".

"La responsabilidad jurídica de las grandes plataformas debe guardar correspondencia con sus obligaciones legales, su capacidad efectiva de intervención y las consecuencias dañosas de sus propias conductas", explica la asociación.

Para concluir subrayando que la protección de las víctimas "exige que ninguna empresa, por poderosa que sea, quede al margen de la exigencia de responsabilidades cuando concurran los presupuestos establecidos por la ley".

EL CAMINO A SEGUIR

Por ello, a ojos de los fiscales, la decisión de Peramato "representa precisamente el camino" a seguir: "Investigar con rigor y sin excluir del examen jurídico la conducta de las grandes plataformas tecnológicas. Las plataformas no están al margen de la ley ni carecen de obligaciones legales".

UPF recuerda que el Reglamento Europeo de Servicios Digitales y la legislación de protección de datos "establecen deberes de diligencia, actuación ante contenidos ilícitos y protección de los derechos de las personas, especialmente relevantes cuando están afectados menores de edad".

Con lo cual, considera "imprescindible investigar los posibles incumplimientos de estas obligaciones y exigir las responsabilidades correspondientes cuando resulten acreditados".

No obstante, considera que hay que dar "un paso más" en este sentido. La asociación reclama que "se estudie una reforma del Código Penal que contemple expresamente la responsabilidad civil de las plataformas tecnológicas por los daños que su pasividad negligente contribuya a causar o agravar, sin perjuicio de las responsabilidades que ya pueden exigirse conforme a nuestro ordenamiento".

"La difusión reiterada de material de abuso sexual infantil puede prolongar durante años la victimización, intensificar las secuelas psicológicas, afectar gravemente a las relaciones familiares y sociales y generar en las víctimas el temor permanente a que las imágenes vuelvan a aparecer", apostilla.

Asimismo, considera necesario "profundizar en el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos más graves, particularmente cuando existan conductas conscientes de favorecimiento de la difusión delictiva" y así "evitar espacios de impunidad".