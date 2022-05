La Fiscalía pide archivar una denuncia contra el periodista Jiménez Losantos por un delito de odio

Señala que las declaraciones del locutor reflejan "una mera controversia sobre el uso de las vacunas y sus efectos"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo provisional de una denuncia contra el periodista Federico Jiménez Losantos y una colaboradora de su programa de radio, al entender que no hay indicios suficientes de la comisión de un delito de odio por sus palabras sobre las personas que no se han vacunado contra el coronavirus.

Según ha informado el Ministerio Público madrileño, el fiscal ha enviado un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 25 en el que sostiene que las palabras vertidas por el locutor en su programa de radio están "amparadas en la libertad de expresión".

La denuncia fue presentada por la Asociación Liberum, que reprochaba las expresiones de Jiménez Losantos y de una colaboradora en su programa matinal del 20 de septiembre de 2021 respecto a las personas que no han querido recibir la vacuna contra la covid.

Al abrir las diligencias, el Ministerio Público tomó declaración como investigada a la colaboradora del programa, quien manifestó que cuando habló sobre las vacunas daba su opinión bajo el marco de la libertad de expresión. En concreto, la investigada aseguró en la radio que la gente que prefiere no vacunarse pone en peligro la salud de las personas, pero lo dijo --adujo ella-- "sin intención de desacreditar, ofender o menospreciar a nadie".

PALABRAS SACADAS DE CONTEXTO

También prestó declaración como investigado Jiménez Losantos, director del programa, quien afirmó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, dado que él "solo pretendía exponer el peligro que supone para la salud de las personas la no vacunación, pero sin pretender crear animadversión u odio hacia ellos".

Con estos mimbres, el Ministerio Fiscal considera que se trata de opiniones sobre un tema de actualidad por parte del presentador, que habla en su programa sobre cómo es la situación de las personas que no se han vacunado y las consecuencias que puede tener en la población.

La Fiscalía señala que en las palabras del periodista no cabe apreciar ninguna intención de hostilidad y discriminación frente a las personas no vacunadas. "Hay que sumar que no se aprecian factores de polarización de los que se pueda inferir una humillación, desprecio o discriminación por motivos ideológicos hacia las personas que mantienen su negativa a vacunarse, encontrándonos ante una mera controversia sobre el uso de las vacunas y sus efectos", añade.

Aunque la Fiscalía de Madrid descarta la comisión de un delito de odio, el fiscal precisa en su escrito que ha tomado esta decisión "sin perjuicio de que alguna de las expresiones empleadas por parte del investigado en el curso de su programa de radio puedan tener naturaleza ofensiva o vejatoria hacia las personas que han optado por no vacunarse", por lo que insta a los ofendidos a acudir, si quieren, a la jurisdicción civil "para ejercitar las acciones oportunas.