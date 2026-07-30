El flujo de personas entrando en Ceuta desde Marruecos continuaba sin control a media tarde

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España) - Europa Press

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada a media tarde de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y espacialmente a pie bordeando el espigón que separa la ciudad de Marruecos.

Los migrantes se dirigían directamente caminando al interior de Ceuta, después de que un cordón policial establecido a primera hora de la tarde en el lado español de la frontera fuera retirado ante la masiva afluencia de personas desde Marruecos.

Entretanto, una parte de los comercios habían dedicido cerrar temporalmente esta tarde, según ha comprobado Europa Press, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo prepara junto a Marruecos las "medidas necesarias" para "recuperar la normalidad" en Ceuta y está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplacé hasta la ciudad este viernes para gestionar la crisis.

Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución de todos.