El flujo de personas entrando sin control en Ceuta desde Marruecos continuaba al caer la noche

1108016.1.260.149.20260730215132 El flujo de personas entrando en Ceuta desde Marruecos continuaba sin control al caer la noche. - EUROPAPRESS

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

A media tarde, Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y tambien para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.

A lo largo de la tarde, una parte de los comercios habían decidido cerrar temporalmente, según ha comprobado Europa Press, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

Sánchez había asegurado en un mensaje de 'X' que el Ejecutivo prepara junto a Marruecos las "medidas necesarias" para "recuperar la normalidad" en Ceuta y está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplacé hasta la ciudad este viernes para gestionar la crisis.

A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos.