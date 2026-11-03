El FMI instalará en València de su primera sede tecnológica fuera de Estados Unidos

Palacio Calatatyud - GVA

VALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elegido la ciudad de Valencia para instalar su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Washington, que brindará apoyo a las operaciones de tecnología de la información de la institución.

El Centro del FMI, tras la firma de acuerdos con el Gobierno central y la Generalitat, contribuirá a las operaciones globales del FMI mediante servicios de tecnología de la información, infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, innovación digital y otros servicios tecnológicos especializados. Asimismo, permitirá reforzar las capacidades tecnológicas del FMI y apoyar sus operaciones en beneficio de sus países miembros en todo el mundo, ha detallado el Gobierno en un comunicado.

La Generalitat cederá al organismo internacional el emblemático Palacio de Calatayud para albergar la nueva sede tecnológica, ha precisado la administración autonómica. Se trata de un edificio de principios del siglo XX situado en la calle Micalet cuya rehabilitación está en su última fase y se prevé que esté lista antes de final de año.

Valencia ha sido seleccionada tras un "exhaustivo proceso de evaluación" que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su fuerza laboral altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional, ha destacado el Ejecutivo central.

El centro se pondrá en marcha de manera gradual, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su dotación de personal.

"CONVERTIR LA COMUNITAT EN UN REFERENTE"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que la implantación de esta sede del FMI "es el resultado de la firme apuesta que la Generalitat está haciendo por convertir a la Comunitat Valenciana en un referente en el ámbito de la innovación y la tecnología".

Asimismo, ha resaltado el esfuerzo realizado en los últimos meses desde la Generalitat para que esta infraestructura se instalara en la ciudad de Valencia. "Su logro demuestra que la Comunitat Valenciana cuenta con el talento, las capacidades, las infraestructuras y el buen hacer que se requiere para ser la sede tecnológica de una de las instituciones más influyentes en la gobernanza económica y financiera internacional", ha afirmado.

La instalación en Valencia del Centro Global de Tecnologías de la Información del FMI supondrá, según ha explicado Pérez Llorca, "una oportunidad estratégica para la Comunitat Valenciana al consolidar a la ciudad y su área metropolitana como uno de los principales polos europeos de servicios digitales para organizaciones multilaterales, atrayendo inversión, talento y actividad económica de alto valor añadido".

El jefe del Consell ha resaltado, además, que la Comunitat Valenciana se está consolidando como territorio de referencia en innovación y transformación digital a nivel mundial. Prueba de ello, según la Generalitat, es el hecho de que ha sido elegida por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Asiático de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, como sede para sus instalaciones digitales, lo que refleja la confianza que las instituciones globales depositan en el potencial tecnológico y logístico de la región.

En este sentido, Llorca ha incidido en que precedentes como la United Nations Information and Communications Technology Facility (UNICTF) de la ONU en Quart de Poblet; la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en Alicante; y el centro tecnológico del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en Valencia, unidas a la nueva sede del FMI "refuerzan el posicionamiento internacional de Valencia como sede de organismos multilaterales, consolidando su prestigio como ciudad de innovación, talento y servicios digitales claves a nivel mundial".

GENERACIÓN DE EMPLEO DE ALTA CUALIFICACIÓN

En concreto, la nueva sede "generará empleo cualificado, reforzará el ecosistema tecnológico, impulsará la innovación y aumentará la proyección internacional de la ciudad en particular y de la Comunitat Valenciana en general, produciendo beneficios sostenidos para la economía regional", ha señalado el 'president'.

La instalación supondrá la generación de empleo directo altamente cualificado (ingenieros de software, especialistas en ciberseguridad, arquitectos cloud, analistas de datos, etc.), lo que permitirá captar profesionales de alto nivel y contribuiría a retener talento valenciano, actualmente desplazado a otras capitales europeas.

Además, favorecerá la creación de empleos indirectos, "produciendo un efecto multiplicador sobre la economía local" mediante la contratación de servicios profesionales, consultoría tecnológica, telecomunicaciones, ingeniería, auditoría, servicios jurídicos, mantenimiento de infraestructuras y formación especializada, así como en otros sectores profesionales como alojamiento, restauración y transporte.

COLABORACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Según la administración autonómica, el Centro Global de Tecnologías de la Información actuará como "elemento tractor para el ecosistema digital regional", favoreciendo la colaboración con universidades, pero también con centros de investigación y empresas tecnológicas valencianas, facilitando el desarrollo de talento especializado y la puesta en marcha de proyectos de I+D en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad o la analítica de datos.

Asimismo, la presencia de esta institución económica internacional reforzará el atractivo de la ciudad para la captación de nuevas inversiones tecnológicas y proyectos vinculados a la economía digital, generando un efecto tractor que se extenderá más allá de la actividad propia del centro.