Forcadell no cree que el independentismo deba volver ahora a la vía unilateral: "Salió mal"

Dice que nunca pensó que fuera a ir a la cárcel

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha manifestado este lunes que no cree que el independentismo deba repetir ahora la vía unilateral porque considera que las circunstancias no han cambiado en relación a 2017, y ha apostado por explorar la vía del diálogo durante los dos próximos años.

"Ahora estamos en esta vía. En 2017, se aprobó la vía unilateral y no fue bien. Creó frustración, dolor y no creo que ahora, a 5 de julio de 2021, las circunstancias sean muy diferentes a las del otoño de 2017. No hay nada que, en caso de que se intentara, fuera exitoso. Podría ser peor", ha advertido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Tras admitir su decepción por lo ocurrido en 2017 porque pensaba que había un plan, ha reconocido que "el resultado es que salió mal, y las condiciones no hay cambiado respecto a hace cuatro años".

Al preguntársele si se ha hecho autocrítica de lo que pasó, Forcadell ha asegurado que ella sí la ha hecho, y ha reiterado que tendrían que haber sido "más empáticos con los no independentistas que están a favor del derecho a la autodeterminación" y haber contado más con ellos.

También ha manifestado que espera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas que viven fuera puedan volver a Cataluña: "Por eso, queremos la amnistía. Queremos y lucharemos para poner fin a la represión. Estamos felices, pero la alegría no es plena porque hay personas que no pueden volver a casa y porque hay muchas personas que con el Tribunal de Cuentas les piden 5,4 millones, y la represión sigue".

EN PRISIÓN

La expresidenta del Parlament también ha asegurado que no pensaba que podía entrar en prisión porque ella formaba parte del poder legislativo, no ejecutivo, y que sí asumía que podían acusarla de un delito de desobediencia: "De desobediencias se han hecho muchas al Tribunal Constitucional. Entendía que podía ser una desobediencia, una inhabilitación y multas, pero ir a prisión nunca".

También cree que en entró en prisión "por haber sido presidenta de la ANC, y no por ser la presidenta del Parlament", y ha añadido que no se arrepiente de haber estado al frente de esta entidad independentista.