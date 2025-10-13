El foro católico al que se anuló un acto en el Congreso anuncia acciones legales contra Armengol

Cartel del foro 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa'. - ENRAIZADOS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación Enraizados, José Castro Velarde, que este lunes iba a organizar un foro católico en el Congreso pero fue anulado por la Mesa de la Cámara, ha anunciado que interpondrán "las oportunas acciones judiciales" al considerar la decisión una "decisión injusta" y "completamente antijurídica".

La jornada titulada 'Lo que la fe católica aporta a España y a Europa' iba a llevar al Congreso la participación del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; y la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que promovió la moción sobre el supuesto síndrome postaborto, Carla Toscano.

Aunque inicialmente tenía autorización del Congreso, el PSOE y Sumar revocaron el permiso al advertir que el acto se anunciaba con la cruz del Valle de los Caídos y considerar que podía vulnerar la Ley de Memoria y que podía incluir consignas contra la Constitución.

"Nos ha causado perjuicios y tanto desde el punto de vista penal como civil tenemos que pedir responsabilidades --ha afirmado Castro Velarde a las puertas de la Cámara Baja--. No nos han transmitido en tiempo y forma las razones, lo que nos ha producido una indefensión absoluta".

A su juicio, la decisión de la Mesa que preside la socialista Francina Armengol supone "una discriminación injusta de un colectivo de ciudadanos" e incluso "un posible acto de odio hacia los católicos", y ha anunciado que volverán a solicitar la celebración del foro en el Congreso.