Frente Amplio tacha de "totalmente desproporcionada" la intervención policial para desalojar la acampada de Sol

El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha calificado de "totalmente desproporcionada" la intervención policial para el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid y ha reclamado al Ministerio del Interior que investigue la actuación de los agentes.

El coportavoz de los Comuns y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha confrontado que los colectivos que participan en esta acampada ya habían decidido por mayoría abandonarla, para preparar la huelga general del día 11 de noviembre, y le llama la atención que se haya desmantelado con actuación policial.

En rueda de prensa, ha glosado que los portavoces de la acampada han denunciado el uso de gas pimienta y que se dieron varias detenciones, por lo que pide una investigación sobre una intervención que parece "totalmente desproporcionada". Es más, ha pedido esclarecer si la orden de desalojar se tomó por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid o de la propia Policía Nacional de forma autónoma.

A su vez, el diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha declarado que le sorprenden siempre las "ratios de funcionarios públicos que existen en este país para desalojar una plaza o para desahuciar a una persona y que luego estas ratios no sean posibles en la escuela pública o en los hospitales".

Bajo su criterio, les tocaba decidir a los colectivos si esta movilización continuaba y ha ensalzado que han dado una lección importantísima a mucha gente con esta acampada, demostrando que la movilización de la calle consigue logros porque el PSOE "no hubiera dado su brazo a torcer" para aprobar decretos de vivienda sin esta protesta.

Finalmente, la diputada de Más Madrid y número dos de la lista de Frente Amplio por la capital, Tesh Sidi, ha loado la movilización de los acampados en Sol que "han puesto el cuerpo" por el derecho a la vivienda, una cuestión que a su juicio desatienden PP y Vox.