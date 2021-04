Gabilondo defiende que tanto Calviño como la OCDE avalan su propuesta de no subir impuestos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que tanto la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avalan con sus posturas su propuesta de que no es conveniente subir impuestos en un momento con el actual, todavía en plena pandemia del coronavirus.

"No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviño, no es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo y también muchos organismo internacionales, y quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto", ha afirmado.

"ABSOLUTAMENTE COMPATIBLE" CON LA REFORMA DE MONTERO

Así lo ha asegurando durante su participación un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que, no obstante, ha defendido que esto es "absolutamente compatible" con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee a la vez la necesidad de ir trabajando en una reforma fiscal, como pide Europa.

A este respecto, Gabilondo ha defendido que no pasa "nada malo" con Montero sino al contrario, ya que para captar los fondos europeos es necesario hacer "reformas e inversiones" y, por ello, "es lógico" que se haga, entre otras cosas, la forma fiscal, "pero no por el Gobierno de España o por Montero, sino por toda Europa".

"Es absolutamente compatible el que ahora durante estos dos años no se toquen los impuestos y se siga trabajando en la línea de hacer esas reformas imprescindibles para la recuperación europea", ha apostillado.

Eso sí, tanto durante su intervención inicial como en el turno de preguntas, Gabilondo ha querido poner de manifiesto que su estrategia de no subir impuestos ha sido avalada por la ministra de economía y también por organismos internacionales.

"Esto que digo no es tan exótico para los organismos internacionales. No es tan exótico para la ministra Calviño", ha ahondado. "No es tan exótico que en un momento excepcional, que tiene una prioridad absoluta que es al recuperación del empleo, de la economía, se mantenga la estabilidad fiscal", ha defendido, antes de señalar que así lo puso también de manifiesto al OCDE.

Y por ello, se ha reafirmado en que él no tocará la fiscalidad en Madrid. "Ni un euro más pagará ningún madrileño por impuestos", ha sentenciado, tras señalar que cree que los madrileños sí se fían de su palabra porque no debuta como candidato. "Yo creo que más o menos se van haciendo a la idea de quién soy", ha apostillado.

Además, ha defendido que su promesa no se ve afectada por los planes del Ministerio de Hacienda, porque no "contradice" las "opiniones que se están haciendo" sobre la reforma que habrá que hacer en Europa. "Se harán esta y muchas más", ha vaticinado. Y por otro lado, ha alabado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que respetaba su "autonomía". "Me parece bien, nadie puede pesar otra cosa", ha asegurado.