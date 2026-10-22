Gabriel Elorriaga, exalto cargo de Aznar, presidirá el 'think thank' del PP Reformismo21

Archivo - El diputado del PP Gabriel Elorriega en una imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Elorriaga, exalto cargo de José María Aznar y exdiputado, con presidirá el 'think thank' Reformismo21, la entidad impulsada en 2023 por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para colaborar con su programa de Gobierno y crear "un gran proyecto" alejado de "radicalismos" y "trincheras".

La llegada de Elorriaga se produce tras el fallecimiento el pasado mes de agosto del economista Pablo Vázquez, quien lideraba la fundación desde sus inicios. Ahora, en plena precampaña y a falta de que se produzca el nombramiento oficial, Elorriaga asumirá la presidencia de la fundación, según ha adelantado 'La Razón' y ha confirmado Europa Press.

Elorriaga inició su carrera en el primer plano político como subdirector del gabinete del expresidente José María Aznar entre 1996 y el año 2000, momento en el que fue nombrado secretario de Organización Territorial del Estado, un cargo que desempeñó hasta 2004.

Comenzó a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en el año 2002 y un año más tarde asumió la Secretaría de Estudios y Programas de la formación. Posteriormente, fue el director de campaña del expresidente Mariano Rajoy para las elecciones generales de 2004 y tras los comicios, secretario ejecutivo de Comunicación del partido.

Sin embargo, esa relación con Mariano Rajoy se truncó tras la derrota del PP en las elecciones generales de 2008, cuando escribió un duro artículo cuestionando el liderazgo de su jefe de filas a las puertas del Congreso del PP. Rajoy logró ser reelegido en ese cónclave celebrado en Valencia.

VINCULADO A LA FUNDACIÓN FAES DE AZNAR

Como diputado obtuvo escaño por Madrid en los comicios de 2004, 2008, 2011 y 2020. En las últimas elecciones generales, en las que se presentó como número 21 en la lista del PP, no consiguió revalidar su posición en el Congreso.

No obstante, estos años ha continuado vinculado al partido a través de Reformismo21, donde ha sido patrono, y con FAES, la fundación del expresidente Aznar, de la que es vocal.

Su regreso al primer plano político coincide con el nombramiento de la también vocal de FAES Cayetana Álvarez de Toledo como 'número 2' en las listas de Madrid para el Congreso, quien en 2019 situó a Elorriaga como líder de la asesoría jurídica del grupo parlamentario cuando ella estaba al frente del Grupo Popular en la Cámara Baja.