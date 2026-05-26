Gabriel Rufián, sobre adelantar elecciones: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha destacado este lunes, después de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) haya avisado al presidente Pedro Sánchez de que sería "irresponsable" no adelantar las elecciones generales a este año, que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV".

Así se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara al pedírsele opinión sobre la advertencia que el presidente de la formación vasca, Aitor Esteban, lanzó al jefe del Ejecutivo el pasado fin de semana tras la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Preguntado sobre la situación generada a raíz de la investigación a Zapatero, Rufián ha insistido en que hay que ver cómo evoluciona este tema, remarcando que además de "lo legal" también hay que tener en cuenta la dimensión "moral" del asunto.

PENDIENTES DE VER SI HAY FINANCIACIÓN ILEGAL

Respecto a si considera que en esta tesitura deberían adelantarse las elecciones o Sánchez tendría que dar el paso de someterse a una cuestión confianza, el portavoz de ERC ha reiterado que su partido ha fijado como línea roja que se descubra que ha habido financiación ilegal del PSOE.

"Nosotros echamos a (Mariano) Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones si pasara lo mismo con el PSOE. Es lo coherente, hasta que no haya un Gürtel del PSOE", ha remachado.