Gamarra ataca a Sánchez: "Su regeneración es degeneración y sus tics totalitarios son incompatibles con la democracia"

Tellado critica el apoyo al fiscal general, al que ve como el "servil brazo ejecutor" de Sánchez y su "ministro 23"



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por plan de regeneración democrática que, a su juicio, busca "limitar la actividad de los medios críticos". Así, ha afirmado que "su regeneración es degeneración y sus tics totalitarios son incompatibles con la democracia".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya anunciado en la cadena Ser que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios". Además, propondrá en ese plan --que presentará en el Congreso el 17 de julio-- una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales.

En la misma entrevista en la cadena Ser, Sánchez ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y calificando como "indecente" que el PP esté politizando la justicia.

DICE QUE EL PLAN BUSCA "LIMITAR LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS CRÍTICOS"

Gamarra ha censurado esas palabras de Sánchez y ha afirmado que su "plan de calidad democrática" pasa "por limitar la actividad de los medios críticos y por defender a sus familiares y amigos investigados y al fiscal general condenado".

"Su regeneración es degeneración y sus tics totalitarios son incompatibles con la democracia", ha declarado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha puesto el foco en las palabras de Sánchez apoyando al fiscal general del Estado. "¿Dimitir su servil brazo ejecutor y ministro número 23? ¿Dimitir el que manosea la Justicia al gusto y necesidades de su amo? Ni que quedase algo de decencia en este Gobierno...", ha dicho con ironía en la misma red social.

"NO VAMOS A RESPALDAR NINGUNA CAZA DE BRUJAS" Fuentes del PP han acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia" del propio presidente al lanzarse a "perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática".

Según el PP, la "democracia necesita una prensa libre, no amordazada". Por eso, ha anticipado que no van a "respaldar ninguna caza de brujas". Además, ha advertido que el presidente del Gobierno "no responde ante esas informaciones acudiendo a los juzgados sino amenazando a esas cabeceras con su asfixia económica". "No busca defender la verdad sino silenciarla", ha enfatizado.

Por eso, el PP ha señalado que si Sánchez "quiere dignificar el papel de los medios, que empiece por aquellos sobre los que tiene competencia directa". Así, le ha instado a que "reemplace a quien nombró presidente de la agencia EFE tras ser su responsable de Comunicación en Moncloa" y "fuerce la dimisión de la presidenta de RTVE a la que nombró por su condición de militante del PSOE", han finalizado fuentes del PP.