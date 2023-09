Gamarra replica a Sánchez que el PP no llama al transfuguismo sino que denuncia un "fraude" y apela "a las conciencias"

Ve un "éxito" la protesta en Madrid y avisa que no les van a "silenciar": "No nos vamos a resignar y nos vamos a movilizar"



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este lunes que el PP no ha apelado al transfuguismo como ha asegurado Pedro Sánchez sino que lo que su formación denuncia un "fraude" a los propios electores socialistas. Dicho esto, y cuando falta un día para que arranque el debate de investidura que se celebrará esta semana en el Congreso, ha afirmado que el PP apela "a las conciencias".

Así ha respondido al presidente del Gobierno en funciones, quien este sábado acusó a Alberto Núñez Feijóo de alentar el transfuguismo ante su pleno de investidura y aseguró que el PP "se boicotea a sí mismo" con su manifestación de este domingo en Madrid contra la amnistía. "Hoy se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento. ¡Va a haber un gobierno socialista!", proclamó en su discurso en la Festa de la Rosa en Gavà (Barcelona).

En sendas entrevistas en Onda Cero y RNE, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha subrayado que la amnistía "no iba en el programa electoral del Partido Socialista" y, por tanto, están ante "un fraude" electoral.

"Nosotros no estamos apelando al transfuguismo, como dice Pedro Sánchez por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros lo que estamos denunciando es un gran fraude a sus propios electores y apelamos a las conciencias porque evidentemente hace apenas dos meses lo que decía el propio Pedro Sánchez y todos los dirigentes socialistas es que se aplicaría el Estado de Derecho y los prófugos serían puestos a disposición de la Justicia", ha manifestado.

"VEO A SÁNCHEZ MUY NERVIOSO"

Al ser preguntada expresamente si el PP ha hecho una llamada al transfuguismo, Gamarra ha afirmado que ven a Sánchez "muy nervioso" y ha criticado que el jefe del Ejecutivo en funciones quisiera este sábado "ridiculizar" el acto del PP contra la amnistía en la plaza de Felipe II, que "desbordó las calles de Madrid".

"Ya que tanto lo ridiculiza, le animo a que si quiere la semana que viene que seguro que está libre esa plaza o la siguiente, convoque un acto político diciéndole a los españoles lo que va a hacer y a ver qué resultado tiene", ha ironizado.

A su entender, cuando Sánchez "intenta tensar la política española con esa denuncia de que el PP está llamando al transfuguismo" lo que "intenta maquillar u ocultar es el gran fraude electoral que él está cometiendo" porque a sus electores "nunca les dijo que él impulsaría una amnistía y que estaba dispuesto a aceptar un chantaje de un prófugo con tal de mantenerse en el poder".

Gamarra ha señalado que Sánchez se hace a él mismo una "enmienda a la totalidad" pero también a la democracia. "Ahora que nos digan que nos lo estamos imaginando es, poco menos, que un insulto a la inteligencia", ha aseverado, para añadir además que cuando el jefe del Ejecutivo dice que no va a hacer algo, lo acaba haciendo.

En este sentido, ha subrayado que "todo el mundo sabe" lo que está ocurriendo porque el líder de ERC Oriol Junqueras, ha indicado que la amnistía ya estaba pactada y lo está diciendo también Carles Puigdemont al explicitar "cuáles son sus exigencias" para tener los votos de Junts.

VE UN "ÉXITO" LA PROTESTA EN MADRID DEL DOMINGO

La 'número dos' del PP ha afirmado que están "satisfechos" con el acto de este domingo en Madrid porque "se desbordaron" las previsiones de asistencia y fue "un éxito". Es más, ha dicho que esa protesta "es la demostración de que España está muy despierta" ante la posibilidad de que el Estado de Derecho "sea vencido por los que están huidos".

Por todo ello, ha recalcado que la investidura de Alberto Núñez Feijóo esta semana "no es ya necesaria sino imprescindible". "Y no nos van a silenciar. No nos vamos a resignar y nos vamos a movilizar. Por supuesto que sí", ha manifestado, para confirmar que el PP acudirá a la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado el día 8 en Barcelona contra la amnistía.

Gamarra ha asegurado que la política "no solo tiene que estar dentro de las instituciones sino que tiene que estar muy conectada con la sociedad civil y lo que la sociedad quiere y ha votado". "No puede haber una desconexión de las instituciones con lo que los españoles votaron y los españoles piensan y sienten", ha enfatizado.

PRESUME DE "UNIDAD" Y "FORTALEZA" DENTRO DEL PP

Gamarra ha presumido de la "unidad" interna y de la "fortaleza" que tiene el PP en este momento con el liderazgo de Feijóo y ha señalado que "ya la quisieran tener otros partidos". Además, ha puesto en valor el poder territorial con el que cuenta su formación.

A renglón seguido, se ha mostrado convencida de que el PP de Feijóo llegará al poder "pronto" si no lo hace ahora, defendiendo la igualdad entre todos los españoles y la igualdad ante la ley. "El PP tiene un fantástico líder", ha proclamado, para añadir que "si no es ahora, será pronto" su llegada a Moncloa.