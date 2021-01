García Egea ataca al Gobierno por el "caos" de la vacunación contra el Covid-19: "Ni hay un plan ni hay vacunas"

Dice que en Cataluña se llegara a plantear poder ir a un mitin pero no ver a familiares muestra que hay políticos "fuera de la realidad"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el "caos" que se vive en España con la vacunación evidencia el "fracaso" del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez en este proceso. Según ha recalcado, "ni hay un plan ni ahora hay vacunas" contra el Covid-19.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea, ha afirmado que el Ejecutivo "llegó tarde a las mascarillas, a los test, a las vacunas" y también está llegando "tarde al material para suministrar" esas dosis dado que, según ha dicho, en España hay "escasez" de jeringuillas.

"Esto evidencia el fracaso del plan de vacunación de Sánchez. Ni hay un plan ni ahora hay vacunas", ha proclamado el dirigente del PP en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Además, ha recalcado que a día de hoy Sanidad no puede decir a un ciudadano "cuándo le toca vacunarse" porque "no hay plan".

"CONFUSIONES" COMO LA DEL JEMAD POR LA "MALA PLANIFICACIÓN"

En este punto, ha pedido "transparencia" al Gobierno y ha señalado que el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades "no ha sido bien coordinado por el Ministerio". "Esto está dando lugar a que en muchos países la vacuna sea una esperanza y en España, la vacuna está siendo motivo de caos", ha enfatizado, para pedir también transparencia al Gobierno extremeño de Guillermo Fernández Vara por la vacunación en su comunidad.

Al ser preguntado si la dirección del PP presionó para que dimitieran los consejeros de Sanidad de Murcia y Ceuta por haberse vacunado cuando no les tocaba, García Egea ha subrayado que "todo el PP sabe cuál es la máxima de ejemplaridad" dentro del partido. "No tenemos ni que hablar", ha apostillado.

En este punto, ha asegurado que las "confusiones" que se han producido, incluyendo lo ocurrido en el Ministerio de Defensa por la vacunación del JEMAD, "han venido derivadas de una mala planificación y una mala gestión del protocolo de vacunación".

"El Ministerio no está siendo claro y no está tomando las riendas", ha resaltado, para achacar esa situación a que el hasta ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba "más preocupado de su campaña en Cataluña que del plan de vacunación".

EL GOBIERNO "NI SIQUIERA HA IDO A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS"

Preguntando después qué puede hacer el Gobierno español cuando Bruselas ya está presionando a las farmacéuticas con la vacuna, García Egea ha indicado que "hasta ahora no ha ejercido ningún papel" porque "ni siquiera ha ido a las instituciones europeas a prestarse a ayudarlas para que vengan más vacunas".

Además, ha criticado que tanto Salvador Illa como el presidente del Gobierno comparecieran ante los ciudadanos para hablar de las vacunas cuando lo que tienen es "un plan de vacunación sin vacunas". Según ha añadido, el hasta ahora ministro "estaba más preocupado de las encuestas en Cataluña que de las ocupaciones de las UCI".

"A mí eso personalmente me preocupa porque tenemos una situación que es la más difícil a la que se ha enfrentado nuestra democracia en su historia y el ministro de Sanidad se ha ido a unas elecciones catalanas a hacer actos electorales y mítines cuando no podemos siquiera abrazar a nuestra madre", ha resaltado.

CREE QUE EL GOBIERNO NO ACTÚA PARA "NO PERJUDICAR" AL PSC

En cuanto a si cree que habría toques de queda o incluso confinamientos domiciliarios si no hubiera elecciones en Cataluña, García Egea ha afirmado que "hay muchos españoles que creen que el Gobierno no toma medidas para no perjudicar" al PSC en esos comicios y tienen la sensación de que está "poniendo por encima la supuesta normalidad del proceso electoral en Cataluña por encima de la protección de los españoles".

Dicho esto, ha criticado que las autoridades catalanas intenten "confundir" a los ciudadanos al "autorizar hacer mítines" cuando una persona no pueda "ir a ver a su hermana o abrazar a su hermana". "¿En qué mundo vive la persona que ha sido capaz de proponer que se puede ir a un mitin pero no a un familiar? Es algo inconcebible y nos da la medida de cuán fuera de la realidad están algunos políticos", ha aseverado.

Ante las elecciones del 14-F, cuya campaña electoral arranca hoy, García Egea ha rechazado que el PP esté preocupado por la posible irrupción con fuerza de Vox en el Parlamento catalán. "Nosotros estamos preocupados por la salud de la gente, porque el proceso se realice lo más normalmente posible y por ofrecer un proyecto de futuro a los catalanes. No hay preocupación en ningún otro sentido", ha subrayado.