García Egea garantiza que el PP votará "no" a la investidura de Sánchez pero tiene una oferta de pactos de Estado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el líder de su partido, Pablo Casado, trasladará de nuevo este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que no apoyarán su investidura como presidente del Gobierno. Sin embargo, ha señalado que el PP tiene una oferta de pactos de Estado encima de la mesa.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, García Egea ha indicado que Casado es una persona "coherente" que ha trasladado a Sánchez en todas las reuniones que han mantenido que el PP no facilitará su investidura. "No podemos votar que sí a Sánchez y votaremos que no", ha enfatizado.

Sin embargo, ha recordado que Casado ya le propuso varios pactos en la reunión que mantuvieron en agosto del año pasado en Moncloa, en materia de infraestructuras, agua, pensiones, cohesión territorial o reforma de la ley electoral para fijar la doble vuelta, así como que los Presupuestos no incluyeran "subidas de impuestos" y se eliminasen el impuesto de donaciones y sucesiones y el de actos jurídicos documentados.

Según ha añadido, con esa oferta el PP estaba dispuesto hace un año a "garantizar la estabilidad del gobierno". Ahora, ha proseguido, el partido sigue en la misma tesitura porque le tiene la mano para llegar a acuerdos en temas de Estado pero no va a "apoyar" a Sánchez para que sea investido presidente del Gobierno en la sesión que arranca el día 22 de julio en el Congreso.

Por otra parte, García Egea ha calificado de "espectáculo bochornoso" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifique las "agresiones" a la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas y otros miembros de ese partido durante la celebración del Orgullo Gay, "cuyo único delito fue intentar ir a una manifestación y encontrarse con algunos que creen que la calle es suya".