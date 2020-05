García Egea: "¿No estará pensando el Gobierno en echar la culpa de un posible rebrote a los que protestan en la calle?"

Recuerda que Iglesias en su día rodeó 'Génova' pero que eso no lo hará el PP, aunque le aconseja ir a Vallecas a escuchar caceroladas

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que su formación "entiende" las protestas que se están produciendo en la calle por la "indignación" de la gente ante la gestión del Gobierno en la crisis del Covid-19. Dicho esto, ha alertado de la posibilidad de que el Ejecutivo intente "echar la culpa" de un posible rebrote a esos ciudadanos que están manifestándose "libremente y cumpliendo las medidas de seguridad".

"Me preocupa mucho la actitud del Gobierno en estos momentos porque me pregunto: ¿No estará pensando en echarle la culpa a los españoles que han salido durante estos días a la calle en los horarios estipulados y en la forma estipulada por el Gobierno?", ha interpelado, para añadir que "muchos" de ellos no llevaban mascarilla porque el Ejecutivo decía que su uso "no era obligatorio".

En una rueda de prensa en la sede del PP por vía telemática, tras la reunión que Pablo Casado ha mantenido con sus grupos parlamentarios, se ha preguntado de nuevo si el Gobierno está pensando en "cargar las culpas" ante "un posible rebrote del virus" a esos ciudadanos que "libremente" expresan su "indignación", sin tener en cuenta la "incompetencia, continuos cambios de criterios y continuos bandazos" del Ejecutivo.

"Esto es extremadamente grave porque supondría que el Gobierno culpa de un posible rebrote a los que tiene obligación de proteger", ha aseverado García Egea, para añadir que eso supondría que Pedro Sánchez "pasa directamente al enfrentamiento contra la población" que muestra su "indignación" como "buenamente puede y cumpliendo las medidas de seguridad".

EL PP "ENTIENDE" ESAS MANIFESTACIONES

García Egea ha asegurado que el PP "entiende" esas manifestaciones en la calle por la "indignación" de la gente por la gestión del Gobierno "más incompetente, numeroso de la democracia y con ministros de menor valor añadido de la democracia". Eso sí, ha asegurado que su formación las manifestaciones las hará en el Congreso y en el Senado con "acierto, rigor y seriedad" presentando iniciativas parlamentarias.

Dicho esto, ha indicado que al PP le preocupan y le producen "rechazo" las "manifestaciones de Aluche" para tener alimentos o las que se han producido en Pamplona "ensalzando" a un encarcelado de ETA y a las que el Gobierno "parece no prestar mucha atención". "Vamos a pedir explicaciones al Gobierno por esta permisividad con aquellos que ensalzan la banda terrorista ETA", ha anunciado.

Además, García Egea ha pedido a Pablo Iglesias que "escuche las caceroladas que también se producen en Vallecas" aunque "parece ser que ya no vive allí". Según ha dicho, en su "antiguo barrio" también hay "ciudadanos indignados" y le "convendría pasarse" por allí.

"Sorprende que Pablo Iglesias no recuerde que fue él en persona el que vino a rodear la sede del PP y se jactaba de haber iniciado una cadena de mensajes con el eslogan 'Pásalo'. Nosotros no tenemos que ir a ninguna sede ni iniciar ninguna cadena", ha manifestado.

"NO APOYAR EL ESTADO DE ALARMA ES DAR UN SÍ A ESPAÑA"

García Egea ha asegurado que "no apoyar el estado de alarma es dar un sí a España", dado que el Gobierno está demostrando una "incompetencia absoluta". Y ha señalado que los países europeos están tomando "decisiones radicalmente distintas" de las del Ejecutivo español.

En este sentido, ha reiterado que hay un plan alternativo a seguir con la prórroga como el que ha presentado Pablo Casado. "Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes", ha afirmado, para añadir que Sánchez quiere pasar del estado de alarma "a las vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario".

A su entender, un "confinamiento perpetuo es el sueño de Pedro Sánchez, pero una pesadilla para los españoles". "El confinamiento es la única propuesta de un Gobierno sin ideas, propuestas, equipo y planes de futuro", ha agregado.

SÁNCHEZ DEDICA MÁS TIEMPO EN "ATACAR" E "INSULTAR" AL PP

García Egea ha acusado al Gobierno de dedicar "más tiempo a atacar" e "insultar" al PP que a combatir el virus y ha pedido a Pedro Sánchez que "no se equivoque de enemigo". "Esto no es una guerra política, sino sanitaria", ha enfatizado.

En este punto, ha denunciado la "campaña tremenda de ataque" al PP que han iniciado Sánchez y sus ministros y ha avisado de que "separando y generando odio" no se conseguirá ayudar a los españoles en esta crisis.

Además, el 'número dos' del PP ha solicitado al Ejecutivo que "rectifique su deriva" contra la Comunidad de Madrid" y "vuelva a la sensatez" porque "no beneficia a nadie". "El enemigo para el PP es el virus; el enemigo para el PSOE parece ser la Comunidad de Madrid", ha declarado.

"Mientras todos buscamos salvar vidas y empleos, Sánchez busca salvar su carrera política. Le importan sólo los picos y curvas de las encuestas", ha manifestado García Egea, que ha afirmado que al presidente del Gobierno "solo le preocupa la propaganda".

APUNTA A QUE SÁNCHEZ ESTÁ NEGOCIANDO CON LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES

García Egea ha dicho que hay una sensación de que el Gobierno está "negociando con la salud de los españoles para mantener la salud del Gobierno". "Si el Gobierno no está negociando con la salud de los españoles para castigar a unas comunidades autónomas y a otras no, lo que tiene que hacer es mostrar los informes de todas las comunidades, con los los criterios objetivos y el nombre de los expertos que los han firmado", ha aseverado.

El dirigente 'popular' ha afirmado que el Gobierno "acierta" cuando rectifica y escucha al PP como hizo, en su opinión, al abrir el Congreso, desvincular los ERTE al estado de alarma, terminar aceptando las ruedas de prensa telemáticas con preguntas o admitir la necesidad del uso de mascarillas.

"El Gobierno no sabe cómo actuar y no se deja ayudar. El tiempo de las responsabilidades llegará", ha advertido García Egea, quien ha subrayado que el Grupo Popular ha presentado 3.546 propuestas en el Congreso y otras 2.100 en el Senado.

García Egea ha denunciado además que el Gobierno ha doblado el récord de número de cargos nombrados a dedo, en un momento en el que muchos trabajadores, según ha dicho, no están cobrando ni los ERTE. De hecho, ha afirmado que España vive en un estado de "caos permanente" por un Gobierno lleno de ministros "de bajo valor añadido", parafraseando así las palabras del ministro Alberto Garzón sobre el turismo.