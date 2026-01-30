García Ortiz paga la sanción económica y el Supremo pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle la indemnización

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) - El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha abonado los 17.200 euros de la sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Tras ello, el alto tribunal ha pedido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, información sobre su cuenta bancaria para que se le ingrese la indemnización.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press que han informado de que García Ortiz ya ha abonado los 10.000 euros de indemnización y los 7.200 euros de multa que el tribunal estableció en su sentencia del pasado diciembre, en la que, además, le impuso dos años de inhabilitación como fiscal general.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció el ex fiscal general-- lanzó una campaña de colaboración para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas". Unas semanas después, la asociación anunció que se había alcanzado "íntegramente el importe necesario" para pagar la sanción económica.

En un comunicado, UPF indicó que "decenas de fiscales de todos los territorios y categorías" respondieron a un llamamiento "que no era económico, sino ético", en el que también participaron ciudadanos "sin pertenecer al Ministerio Fiscal".

"Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", señaló UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del exfiscal general.

Por su parte, García Ortiz presentó un incidente de nulidad contra la sentencia del TS, subrayando que defendió la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques".

La Fiscalía General del Estado dio luz verde a que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal, en concreto a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Supremo, según contaron fuentes fiscales a esta agencia de noticias.