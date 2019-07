Garicano aclara que no apoya una abstención de Cs a Sánchez sino que se abra una negociación

Publicado 05/07/2019 11:07:45 CET

No se ha planteado dimitir: "Mi compromiso con el proyecto es absoluto"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del grupo Liberal en la Eurocámara, Luis Garicano, ha negado este viernes que defienda una abstención a la investidura de Pedro Sánchez, sino que ha explicado que es partidario de que se abra una negociación con el PSOE.

"Nunca he hablado de abstención, hablé en una Ejecutiva de abrir una vía de negociación para un acuerdo programático y forzar con unas exigencias claras", ha asegurado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

Garicano ha explicado que es partidario de exigirle al PSOE que vuelva al constitucionalismo, que abandone el entendimiento con los independentistas y esté en la defensa de los derechos de los españoles, en particular en Cataluña.

Si bien, ha dicho que acata y acepta la decisión mayoritaria en el seno del partido, y del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de no pactar con Sánchez. "Todos los partidos tienen distintas opiniones dentro", ha asegurado.

El europarlamentario ha recalcado que pese las diferencias planteadas en el seno de Ciudadanos, no se ha planteado dimitir. "Mi compromiso con el proyecto es absoluto", ha indicado, reivindicando que Ciudadanos es el único partido "liberal real" en España. "Defiende la libertad social y económica, en ambos ámbitos", ha defendido. Y ha incidido en que la relación con Albert Rivera es buena y siempre han tenido una relación "fluida", apuntando a que la última vez que hablaron fue hace diez días.

Sobre la decisión de Toni Roldán de dejar el partido por desavenencias con la dirección, Garicano ha admitido que su marcha fue "personalmente dolorosa". "Esa Ejecutiva fue dura para mi, que no se sintiera a gusto fue difícil", ha explicado, aunque ha recalcado que los proyectos cambian y en Ciudadanos todos están de paso en la política.

NO SE FÍA DE SÁNCHEZ

Pese a que está a favor de pactar con el PSOE para que la investidura no dependa de fuerzas independentistas, entiende las reticencias de Albert Rivera ya que "es difícil fiarse" de Sánchez.

"Hay que reconocer que Sánchez principios ha demostrado pocos", ha indicado, criticando que se vaya "con lo más granado de casa", en referencia a la acusación de que pacta con independentistas.

Con todo, ha rechazado frontalmente la posibilidad de que vaya a formar parte del gabinete de Sánchez como independiente. "Lo de Sánchez me parece inmundo, no voy a estar en un gobierno así. No va a pasar", ha recalcado.