La Generalitat elaborará una propuesta de candidatura catalana en solitario para los JJ.OO.

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, ha asegurado hoy que la relación con el Gobierno está congelada y sigue sin normalizarse porque hay una "crisis de confianza absoluta" a raíz del caso de espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus.

En un desayuno informativo, ha rechazado que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se celebre el mes de julio como estaba previsto --este organismo se reúne cada seis meses, ya se reunió en agosto del año pasado y en febrero de 2022-- porque "no hay ningún traspaso importante sobre la mesa".

"No lo haremos porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa. No hay ningún elemento importante sobre la mesa. No queremos hacer más una Bilateral sobre la estación metereológica del Turó de l'Home", ha asegurado, y ha afeado que, a su juicio, los resultados de la Comisión Bilateral hasta ahora han sido escasos.

CERRAR PARQUES NATURALES ANTE INCENDIOS

Además, Vilagrá ha expresado su preocupación por los incendios que hay ahora mismo en Cataluña y ha advertido de que se prevé un verano "muy complejo" en este sentido.

Así, ha apuntado que el Govern contempla cerrar parques naturales si la situación de los incendios "se complica", y ha pedido prudencia a la ciudadanía.

Al acto han asistido los consejeros Roger Torrent y Josep González Cambray, varios de los principales dirigentes de ERC, como el presidente del partido, Oriol Junqueras, la secretaria general adjunta y portavoz de la formación, Marta Vilalta, y el exconsejero Raül Romeva. La presentación de Vilagrá ha corrido a cargo del exconsejero socialista Joaquim Nadal.