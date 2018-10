La Generalitat pide convocar 1.500 plazas de Mossos y Marlaska lo planteará a Hacienda

Actualizado 06/09/2018 15:40:53 CET



El Govern quiere una promoción de 750 para 2019 y otra igual para 2020

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La Generalitat ha pedido este jueves al Ministerio de Interior poder convocar 1.500 plazas de Mossos d'Esquadra en los próximos dos años (750 para 2019 y 750 para 2020), una petición que ahora el Ministerio deberá abordar con el Ministerio de Hacienda, que tiene la última palabra.

Es uno de los temas abordados en la Junta de Seguridad de Catalunya celebrada en la Generalitat y a la que han asistido el presidente del Govern, Quim Torra, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros, como han explicado en rueda de prensa el ministro y el conseller de Interior, Miquel Buch.

La Generalitat alega que solicita estas 1.500 plazas por las bajas que ha habido en el cuerpo y la previsión de las que pueda haber, y el Ministerio responde que su decisión no es un 'sí' ni un 'no', sino que no es su competencia decidirlo y lo abordará con Hacienda, el departamento competente en la materia.

Buch ha defendido que necesita estas plazas para afrontar, por ejemplo, jubilaciones, y también para llegar al número óptimo de Mossos en relación al número de habitantes que tiene Catalunya --18.000 agentes-- y ha entendido que el Ministerio "estudiará" la propuesta.

A Marlaska le parece una propuesta con "margen de razonabilidad", pero cree que también hay que estudiar la complejidad que tiene, y en cualquier caso depende de temas presupuestarios que competen a otros departamentos --Hacienda--.

"POLÍTICAS DE AUSTERICIDIO"

El ministro ha apuntado que otros cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil tiene el mismo problema que los Mossos para reponer bajas, y que gran parte de la responsabilidad es por las "políticas de austericidio" aplicadas los últimos años.

Ha señalado que entre ambos cuerpos de alcance estatal --CNP y Guardia Civil-- suman 27.000 bajas que habrá que reponer, y que su interés y su voluntad es que haya una tasa de reposición --incluidas las policías autonómicas-- que llegue al 115%.

En sus respectivas intervenciones, el conseller y el ministro han alabado la voluntad de "cooperación" mutua de las dos administraciones, y se han comprometido a que esta sea una actitud constante en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos.