'Génova' cree que a Vox le ha hecho "daño" su 'no' a Guardiola porque en los trackings del PP llegó al 25%

La dirección nacional del PP analiza en 'Génova' el resultado de las elecciones del 15M - TAREK - PP

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP considera que a Vox le ha hecho "daño" su voto en contra de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, ya que, según ha recordado, en los trackings internos del PP llegó a situarse cerca del 25% de los votos. Aparte de ese "bloqueo a un Gobierno de centroderecha", fuentes del PP añaden la crisis interna que ha sufrido la formación estas semanas con la expulsión de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo.

En 'Génova' han destacado que después de cuarenta años de gobierno del Partido Popular "tiene más desgaste la izquierda que el PP". Sin embargo, y a la espera del escrutinio definitivo, con más del 75% escrutado el PSOE sube dos escaños con respecto a las elecciones de 2022.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha hablado esta noche por teléfono con su candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, con el que prevé mantener una videollamada esta misma noche, según fuentes del PP.

Además, Mañueco acudirá este lunes a la reunión de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos-- que ha convocado Feijóo en la sede nacional del PP a partir de las 12.00 horas para analizar los resultados electorales.

'GÉNOVA' RECUERDA QUE VOX LLEGÓ A ESTAR CERCA DEL 25% DE LOS VOTOS

El PP asume que tendrá que pactar con Vox para revalidar el gobierno de Castilla y León. De hecho, su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dicho esta noche --a su llegada al hotel donde el partido sigue el escrutinio electoral-- que ya vaticinaba que tendrá que "dialogar".

En las elecciones de 2022, el PP logró 31 escaños (31,43%), un resultado alejado de la mayoría absoluta en la región --situado en 41 escaños--, lo que le obligó a pactar con Vox. La formación de Santiago Abascal fue la triunfadora de aquellos comicios de 2022 al pasar de 1 a 13 escaños (17,6%) en las Cortes de Castilla y León, consolidándose como tercera fuerza por detrás del PSOE.

Fuentes del PP han recordado que en Vox estuvo "más cerca del 25% que del 20% en los trackings de hace menos de un mes" y creen que "su decisión de bloquear un gobierno de centro derecha en Extremadura le ha hecho daño".

"CASTILLA Y LEÓN ELIGE MÁS PP Y MENOS IZQUIERDA"

A la espera del escrutinio definitivo, fuentes del PP han indicado que esta noche "Castilla y León elige más PP y menos izquierda" porque los 'populares' son "el partido que más sube en porcentaje de voto mientras la izquierda retrocede".

"En definitiva, en la España de Pedro Sánchez la derecha sube y la izquierda baja y el Partido Popular sigue acumulando victorias electorales sin que el PSOE tenga opción de gobernar en ningún territorio", han resaltado las mismas fuentes.

Según el PP, el PSOE "es ahora una formación pequeñita que sólo va a las elecciones para ver de cerca como quedan Partido Popular y Vox". "¿Cuántas elecciones autonómicas tiene que perder el PSOE para que cambie de políticas y de políticos?", se han preguntado fuentes 'populares'.

El PP ha indicado que Mañueco va a gobernar como lleva haciéndolo "en los últimos años", llegando a acuerdos con otros partidos, dado que la "última mayoría absoluta fue en 2011 y antes de la ruptura del bipartidismo". "Por tanto nada cambia salvo que el Partido Popular sube y la izquierda baja", han concluido las mismas fuentes.

