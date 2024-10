'Génova' no descarta que haya PGE tras el micro abierto de Bendodo: "Dependerá de lo que esté dispuesto a pagar Sánchez"

Ana Alós dice que "hasta ahora lo ha pagado todo, por muy duro que haya sido lo que tenía que pagar"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP no descarta que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y cree que todo dependerá "de lo que esté dispuesto a pagar" el jefe del Ejecutivo a sus socios.

Así lo ha expresado la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, al ser preguntada por esa confesión que ha realizado a puerta cerrada el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. Sin embargo, un micro abierto ha permitido conocer el contenido de esa conversación interna con cargos del PP.

"Es muy posible que haya Presupuestos", ha admitido Bendodo durante esa intervención en el Senado a puerta cerrada, aunque se ha emitido por la señal interna del Senado, algo que desde el PP achacan a un error interno de la Cámara Alta.

Al ser preguntada expresamente por esas palabras de Bendodo y si la dirección del PP cree que Sánchez va a conseguir sacar adelante unas cuentas públicas, Alós ha admitido que "es una posibilidad" que está encima de la mesa.

"Todo dependerá de lo que esté dispuesto a pagar Pedro Sánchez. Y está claro que sus socios, cuanto más débiles ven a Sánchez y ahora, precisamente, acorralado por la corrupción, lo está mucho más, mayor y más precio van a pedir por su apoyo a los presupuestos", ha enfatizado.

"NUNCA HEMOS DICHO QUE NO VA A HABER PGE"

Sobre si Sánchez está dispuesto a pagar o no ese precio, la dirigente del PP ha indicado que su partido tiene "pocas dudas" porque "hasta ahora lo ha pagado todo, por muy duro que haya sido lo que tenía que pagar".

En parecidos términos se han expresado fuentes del equipo de Feijóo asegurando que los PGE si salen, "serán caros" porque los socios de Sánchez conocen su "debilidad" y han subido el "precio" que se van a cobrar.

"Nunca hemos dicho que no va a haber Presupuestos", han señalado las mismas fuentes, que han añadido que si hay unas cuentas públicas será "mala noticia poruqe el precio a pagar será disparatado" por la situación de "precariedad" de Pedro Sánchez.

LA MOCIÓN DE CENSURA Y NO ENTRAR EN "FUTURIBLES"

Sobre una posible moción de censura para desalojar a Sánchez de La Moncloa, la vicesecretaria del PP ha reconocido que el PP, "a día de hoy, no tenemos los votos para cambiar" al Gobierno y no quiere "plantear futuribles", pero ha resaltado que su "obligación es denunciar que España no merece el presidente" que tienen.

Según Ana Alós, "nunca un Gobierno estuvo tan acorralado por la corrupción". "Todo se acabará sabiendo y el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Queda mucha información por salir de los más de 170 dispositivos que la UCO ha incautado a los cabecillas de la trama. A pesar de que han transcurrido casi ocho meses desde la incautación de todo el material, queda casi todo por conocer de un escándalo que tarde o temprano tendrá consecuencias", ha avisado.

Por todo ello, la dirigente del PP ha afirmado que al Gobierno de Sánchez "no le quede otra salida que la convocatoria de unas elecciones generales o que el presidente dimita y deje el cargo al que está amarrado".