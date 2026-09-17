Gerente del PSOE apuntó a Cerdán como "máxima institución dentro del partido" que decidía encargos del 'caso Leire'

La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco (i), a su llegada a la Audiencia Nacional, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, señaló en su declaración como imputada en la instrucción del 'caso Leire Díez' que el ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán era la "máxima institución dentro del partido" y que su área definía "cuál iba a ser el pago del servicio y cómo se iba a llevar a cabo" en los encargos investigados.

Así se desprende de la grabación de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se celebró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 7 de septiembre.

En el audio se puede escuchar a la gerente explicar que su relación con Cerdán era "normal", pues él pasaba poco tiempo por la sede federal del partido en la madrileña calle de Ferraz "porque tenía muchas funciones fuera".

De hecho, ella señaló que su labor se centra en "gestión pura y dura", y no se ocupa "de ninguna actividad política", sino que es el secretario de Organización "la máxima institución dentro del partido" y, "por lo tanto, tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción".

Así las cosas, Fuentes indicó que "todos los temas económicos" los ha gestionado con la Secretaría de Organización, desligando así al secretario general del partido, Pedro Sánchez, también presidente del Gobierno.

NO CONOCÍA A TEIJELO NI A OLIVER

Por ello, adujo que no conocía ni a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, ni a Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán, ambos imputados, al tiempo que negó haberles emitido facturas falsas.

Y es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como directora gerente del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional" a sendos despachos de abogados.

La gerente del PSOE aseguró que no negoció los contratos y explicó que "es el propio área que había contratado los servicios", en este caso, la Secretaría de Organización, quien definía "cuál iba a ser el pago del servicio y cómo se iban a llevar a cabo".

En el caso de Teijelo, señaló la existencia de un fax en el que el PSOE le comunica que, dado que no pudieron "ratificar que esos servicios se habían hecho", se le devolvieron dos facturas, si bien se le pagaron otras tres.

Y sobre Oliver, Fuentes indicó que "es la misma Secretaría de Organización" la que comunica que "también le estaba asesorando otra persona" y que van a pasar una factura.

"Entonces decimos que, dado que vamos a tener una relación con él, necesitamos que esto se formalice, y es la propia asesoría jurídica la que hace una hoja de encargo y empezamos la tramitación de la factura", relató.

Cabe recordar que la UCO sospecha que el PSOE usó empresas de Oliver y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a Díez, interponiendo varias sociedades "para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido", según un informe. Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta trama.

De los cinco pagos, señalaron que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntaron, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con Oliver.

EXABOGADO DE KOLDO: LEIRE DECÍA QUE TENÍA "ENCOMIENDA" DEL PSOE

A continuación de Fuentes compareció también como investigado Oliver, que ejerció durante unos meses la defensa de Koldo y que afirmó que "nunca" fue "testigo ni partícipe en ningún momento" durante "los nueve o diez meses" que duró su relación con Díez "de ninguna conversación, de ninguna reunión, ni fui testigo de ninguna creación, ni trama alguna o construcción para socavar ninguna institución del Estado".

"Y desde luego, si hubiera sido, nunca hubiera participado y lo hubiera denunciado", aseguró, de acuerdo con el audio de su declaración, al que ha accedido esta agencia de noticias.

Oliver dijo ante el juez y a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que Díez no le llamó "para colaborar en ninguna limpieza de ninguna institución", algo a lo que él --quiso remarcar-- no se hubiera prestado.

Explicó que su relación profesional con ella surgió porque la exmilitante ofreció servicios a un cliente suyo, el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que estaba "mendigando una solución a sus problemas" judiciales.

"Díez se me presenta como militante del Partido Socialista, como experta en comunicación y como periodista, y como persona que tiene un contacto directo con Santos Cerdán, que hoy es quien es, pero entonces era quien era y Díez era quien era", relató.

El letrado añadió que la exmilitante socialista se le presentó como "persona de confianza de Santos Cerdán", que "tenía la encomienda" del partido "según decía" y aseguraba que "se podía reunir" con altos mandos de la Guardia Civil, de la Fiscalía y "con muchas más".

"Todo lo que decía Díez nunca existió. Todo lo que decía afirmar que decía, hacía y que tenía, nunca apareció. Todo lo que decía que podía hacer nunca lo hizo", recalcó, para definirla como una persona que "no para de comentar, de decir" que "era tenedora de muchísima información, de instituciones que ya estaban socavadas".

Según Oliver, Díez decía que "disponía a través de sus fuentes de horas y horas de grabación que habían sido transcritas y que había conversaciones gravísimas".

DÍEZ LE INSINUÓ QUE EL PSOE PAGARÍA LA DEFENSA DE KOLDO

El abogado indicó que su relación con el PSOE surgió cuando Díez le dijo que estaban interesados en que Villalobos compareciera en la comisión de investigación del Congreso sobre la 'Operación Cataluña'.

Con todo, subrayó que no ha sido ni militante ni del PSOE ni del PP pero que sí ha ejercido como abogado de ambas formaciones políticas "al menos en una ocasión". "Y eso no me convierte en integrante ni simpatizante de ninguna formación", defendió.

Y respecto a la defensa de Koldo, Oliver explicó que en diciembre de 2024, durante un encuentro, Cerdán y Díez le comentaron que el exasesor del exministro José Luis Ábalos estaba planteándose cambiar de abogado y le preguntaron si estaba "dispuesto" a asumirla.

"No era una defensa muy apetecible por todo el ruido mediático", declaró, antes de añadir que acabó renunciando a ejercerla por tener "grandes diferencias" con Koldo "en la estrategia" y porque no le pagaron ni tenía expectativa de que lo hicieran, cuando Díez --según dijo-- le insinuó que el PSOE se haría cargo.

ADMINISTRATIVAS: LEIRE CONTABA CON LA AUTORIZACIÓN DE CERDÁN

Por su parte, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, ambas administrativas de la Secretaría de Organización, aseguraron que Díez acudió en varias ocasiones a Ferraz y que "no eran reuniones programadas".

Así lo afirmaron el pasado 28 de julio ante el juez, según los audios de sus declaraciones como testigos, a los que también ha tenido acceso Europa Press, en las que explicaron que Cerdán era su jefe directo.

Declararon que Díez "siempre" pedía una plaza de garaje para poder aparcar en Ferraz y que contaba con la autorización del entonces secretario de Organización para hacerlo. Además, San Pedro detalló que "a veces aparcaba en Ferraz y no subía a ningún sitio", pero que desconocía a dónde iba.

Y aseguraron que compraron billetes de avión para Díez a cargo del PSOE a petición de Cerdán, aunque San Pedro aseguró que ignoraba el motivo del viaje. "Yo no cuestiono órdenes de jefes nunca", apostilló.

Asimismo, San Pedro aseguró que hubo una reunión en la sede a la que acudieron Díez, Cerdán, Juan Manuel Serrano --exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos-- y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos imputados en la causa.