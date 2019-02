Publicado 27/02/2019 20:29:21 CET

Pascal afirma que en verano de 2017 el Gobierno de Puigdemont comenzó a pensar en la unilateralidad

La expresidenta del Parlament de Cataluña Nuria de Gispert ha respaldado este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo la actuación que hizo su sucesora en el cargo Carme Forcadell por sólo tramitar las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios y no entrar a valorar el contenido de la mismas.

Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por el delito de rebelión, explicó este martes durante su declaración que la Mesa del Parlament no tiene capacidad para estudiar el contenido de las propuestas y que de acuerdo al reglamento de la cámara parlamentaria no puede restringir el debate. Añadió que ella, como presidenta, no tenía voto decisorio para paralizar alguna tramitación, pese a que el Tribunal Constitucional le advirtiese de las consecuencias de no impedir las leyes relacionadas con la independencia.

"¿Cree que Forcadell se ha adecuado al reglamento?", ha preguntado la abogada de dicha acusada, Olga Arderiu. "Absolutamente, siempre" porque la Mesa "no puede suspender o limitar el debate de los diputados", ha contestado De Gispert, que ha apuntado que Forcadell fue la presidenta que permitió que todos los grupos parlamentarios tuviese una "representación" en la Mesa.

Asimismo, la testigo ha afirmado que "la función de control de las mesas, tanto la del Parlament como cualquier otra mesa o la del Congreso, lo que hace es verificar si cumple los requisitos formales", pero "nunca entra en el contenido material" de las propuestas legislativas.

Además, ha indicado que las sentencias del Tribunal Constitucional señalan que si las resoluciones son "carácter político no tenían consecuencias jurídicas" y por tanto se tenían que "aceptar".

Nuria de Gispert ha declarado después de que dos exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant se negasen a responder a las preguntas que le iba a realizar el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, cuando los testigos están obligado a responder a todas las partes. El tribunal del 'procés' ha acordado deducir testimonio contra ellos.

Antes de este incidente ha declarado la coordinadora del PDeCAt, Marta Pascal, que en una breve declaración ha explicado que la voluntad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont siempre pasó por la celebración de un referéndum acordado y pactado, si bien en el verano de 2017 se empezó a hablar de unilateralidad y que eso era "algo compartido y hablado con muchísima gente".

A preguntas del fiscal Fidel Cadena Pascal ha admitido declaraciones que realizó de forma previa al referéndum del 1-O señalando que los catalanes "desbordarán las urnas" y después se "declararía la independencia", si bien momentos más tarde ha incidido en que en las reuniones previas a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ella se manifestó a favor de optar por la convocatoria de elecciones.

Sobre la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía Pascal ha señalado que acudió por la tarde, que no vio los coches de la Guardia Civil que resultaron afectados y que tampoco supo, hasta leer al día siguiente la prensa, el modo en el que salió ya de madrugada la comisión judicial que estaba realizando registros en esta sede pública por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Lo que sí ha dicho recordar son los números musicales que se sucedieron en un escenario colocado por las organizaciones civiles convocantes de la protesta.