El Gobierno acusa al PP de hacer un "uso partidista" del Senado tras el anuncio de una comisión de investigación a RTVE

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al Partido Popular de hacer un "uso partidista" del Senado tras anunciar este lunes la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE, y ha defendido la situación económica y los datos de audiencia de la corporación pública.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha recordado que RTVE "está sometida al control público precisamente en una Comisión Mixta en el Parlamento", por lo que ha cuestionado la iniciativa impulsada por los 'populares'.

En este contexto, la portavoz ha defendido la gestión del ente público con "cifras que hablan por sí mismas", entre ellas un superávit de 55 millones de euros, "los mayores índices de audiencia de la última década" y un nivel de gasto público por ciudadano "menor que nunca". "Defiendo esta gestión de RTVE", ha subrayado.

Asimismo, ha ironizado sobre la iniciativa del PP al considerar "conmovedor el interés" del partido por la pluralidad del ente público, y ha sugerido que, si existe esa preocupación, podría ampliarse la comisión de investigación a otras televisiones autonómicas públicas, como Telemadrid.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SENADO

Estas declaraciones se producen después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunciara este lunes la propuesta de una comisión de investigación sobre la "corrupción directiva, financiera y patrimonial" en RTVE con el objetivo de "rescatar y regenerar" el servicio público.

García señaló directamente al presidente de la corporación, José Pablo López, como "responsable de la ocultación y minimización" de informaciones relacionadas con causas de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sostuvo que RTVE "ha dejado de ser la televisión al servicio de todos".