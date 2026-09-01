El Gobierno aprueba 15 millones para gratificaciones de policías y guardias civiles desplegados en Ceuta

Agentes de la Policía Nacional desplegados en Ceuta tras la crisis por la llegada de migrantes - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado destinar más de 15 millones de euros como "incentivo al rendimiento de carácter excepcional" para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

En concreto, el Consejo de Ministros ha liberado una partida de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y de 8 millones en el caso de la Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior. La cuantía con el reparto individual por agente todavía no se ha decidido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó el pasado viernes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que se iba a aprobar esta "gratificación extraordinaria" para las fuerzas y cuerpos del Estado en Ceuta, como habían reclamado diferentes sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil.

Marlaska precisó, ante las preguntas de los de los grupos políticos en la Comisión de Interior, que este tipo de gratificación no es algo novedoso en su departamento, ya se hizo en otras ocasiones como la dana de Valencia del año 2024.