El Gobierno aprueba el Toisón de Oro a Felipe González y los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero

Archivo - (I-D) El ponente constitucional, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; el abogado y 'padre' de la Constitución, Miquel Roca y el expresidente del Gobierno, Felipe González, en un coloquio en el Ateneo de Madrid, a 18 de febrero de 2022, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes la concesión del Toisón de Oro, la principal distinción que otorga la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González (PSOE) y a los 'padres de la Constitución' vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Fuentes gubernamentales han confirmado la concesión de este reconocimiento, que lleva a cabo el monarca Felipe VI, y que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Felipe González es el jefe del Ejecutivo que más años ha estado en La Moncloa desde el inicio de la democracia, de 1982 a 1996, mientras que Roca, integrante de Convergencia Democrática de Cataluña y Miguel Herrero (UCD) participaron en la redacción de la Constitución de 1978 junto al resto de 'padres' de la Carta Magna ya fallecidos.

El pasado mes de enero el Rey entregó el mismo reconocimiento a su madre, la Reina Doña Sofía para reconocer públicamente "su dedicación y entrega al servicio de la Corona y de España" aunque la ceremonia oficial todavía no se ha celebrado.

Previamente se lo había concedido a su hija, la Princesa Leonor, los dos únicos que ha entregado Felipe VI desde su coronación en el año 2014.

El Toisón de Oro nació como Orden de Caballería creada en 1430 por el duque Felipe de Borgoña III y ha estado muy ligada a la monarquía española primero en los austrias y después en los borbones. Felipe VI lo recibió de su padre a los 13 años, cuando era Príncipe de Asturias.