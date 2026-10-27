El Gobierno asegura que cumplirá el plazo del Supremo para remitir la lista de afectados por la 'ley de nietos'

Rueda posterior al Consejo de Ministros con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo "cumplirá el plazo" dado por el Tribunal Supremo para remitir la lista de los 163.020 afectados por la llamada 'ley de nietos' que no tienen derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Se cumplirá el plazo" ha indicado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a un día de que termine el ultimátum del Supremo a los ministerios de Exteriores y Presidencia, este miércoles 28 de octubre.

Saiz ha señalado que los departamentos competentes, los liderados por José Manuel Albares y Félix Bolaños respectivamente, están "comprometidos con los recursos" para que se pueda cumplir dar cumplimiento a esta orden.

El pasado viernes el Alto Tribunal requirió al Gobierno que le facilitase la lista de los nacionalizados por esta disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que no han acreditado ser descendientes de exiliados y por tanto tienen su derecho al voto suspendido temporalmente por orden del propio TS.

El requerimiento se hizo bajo amenaza de imposición de multas o incluso de exigencia de responsabilidades penales, pero el Ejecutivo, a 24 horas de la fecha límite, da por hecho que lo podrá cumplir a pesar de que ha sido un proceso muy complejo, han tenido que reforzar las plantillas consulares y cancelar las vacaciones y permisos de fin de semana de sus trabajadores, según indican fuentes gubernamentales.

Aunque acatan la orden, en el Ejecutivo son muy críticos con la decisión adoptada por la Justicia de suspender el derecho a voto de personas nacionalizadas y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene reprochando en sus actos de precampaña que los descendientes del bando republicano no podrán ejercer su legítimo derecho a voto pero los del bando nacional sí.