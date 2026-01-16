El Gobierno asegura que "todos los escenarios están abiertos" sobre Groenlandia y actuará con la UE y la OTAN

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que "todos los escenarios están abiertos" respecto al posible envío de tropas a Groenlandia tras las amenazas de Estados Unidos, aunque ha dejado claro que España actuará de la mano de la Unión Europea y la OTAN.

Al día siguiente de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, abriese la puerta a que España participase en una misión de reconocimiento o vigilancia, la portavoz ha insistido en que no hay una decisión tomada y las distintas opciones están sobre la mesa, aunque España apuesta siempre por una "solución diplomática" de los conflictos.

Saiz ha dicho ser consciente de que la sociedad española sigue este asunto "con preocupación" y por tanto están informando "minuto a minuto", según ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

DEPENDE DE LA PETICIÓN DE DINAMARCA

Al ser interrogada de nuevo sobre si España descarta participar si no es bajo una operación conjunta de la UE o la Alianza Atlántica, ha insistido en que están en "un momento de análisis, con todos los escenarios abiertos" aunque "muy pegaditos, muy juntitos a los socios de la UE".

"Estamos en ese punto, con un liderazgo importante de nuestro país y siempre con ese mensaje claro de trabajar intensamente por la solución diplomática de cualquier tipo de conflicto", ha insistido.

En la víspera Robles no descartó la participación española en una misión "para reforzar la vigilancia" en la isla del Ártico, Estado asociado a Dinamarca, y dijo que existían contactos entre los socios al respecto. Además fuentes de Defensa aseguraron que en la decisión que tome España la petición que haga la propia Dinamarca a los socios de la UE será clave.

SÁNCHEZ "COMPARTIRÁ" CON LOS PARTIDOS LA DECISIÓN QUE TOME

En la misma línea, Saiz ha sido interrogada sobre si el presidente Pedro Sánchez pedirá apoyo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ante un hipotético despliegue de tropas en Groenlandia, aunque a priori la reunión estaba convocada para abordar el posible envío de militares de paz a Ucrania.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que hablarán de diversos asuntos --"de lo que estimen oportuno, afirma-- y el Gobierno "compartirá" con las fuerzas políticas "la decisión que se tome".

Sin embargo, no ha aclarado si Sánchez pedirá apoyo parlamentario para desplegar militares y ha reiterado que la posición de España es ir de la mano con la OTAN y la UE.

En todo caso ha pedido dejar que se celebre este encuentro para que Sánchez y Feijóo hablen "de todas las cuestiones que puedan plantearse, que no son pocas" y espera que se lleve a cabo con "actitud de escucha y de información" y que la oposición esté a la altura de los desafíos que tiene España como sociedad.