El Gobierno augura que el conflicto planteado por el Senado sobre los Presupuestos acabará "en nada"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que el nuevo conflicto de competencias que ha planteado el Senado contra el Gobierno, en este caso por no presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el plazo fijado por la Constitución, acabará "en nada", como los anteriores, porque "el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña" las peticiones del PP.

Los 'populares', con su mayoría absoluta en el Senado, han decidido emprender un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no presentar Presupuestos Generales de 2026 antes del 30 de septiembre, como fija la Constitución. Con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, la próxima semana se aprobará una iniciativa exigiendo la presentación del proyecto y, en caso negativo, se interpondrá el conflicto de atribuciones ante el TC.

Se trata del séptimo conflicto institucional impulsado por el PP en el Senado, un mecanismo que antes de esta legislatura nunca se había usado.

En declaraciones en el Congreso, Bolaños ha mostrado su convicción de que el resultado de este nuevo conflicto del Senado contra el Gobierno en el Tribunal Constitucional será como todos los anteriores: "De momento todas las decisiones, todos los conflictos, todos los litigios, los pleitos que intenta iniciar el Senado acaban en nada".

A su juicio, ese fiasco es el resultado "lógico" habida cuenta de que, según ha comentado con sorna, "el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña las peticiones que hace el Senado contra el Gobierno".