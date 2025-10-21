El Gobierno autoriza a Castilla y León a otorgar garantías durante 2025 por un importe máximo de 5,8 millones

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero atiende a los medios antes de comenzar el acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la Dictadura. A 17 de octubre de 2025, en - Madero Cubero - Europa Press

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Castilla y León a otorgar garantías durante el año 2025 por un importe máximo de 5,8 millones de euros.

Esta autorización, según ha explicado el Ministerio de Hacienda, se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En concreto, el pasado 2 de octubre, esta comunidad autónoma había formulado solicitud de autorización para la concesión de un aval por parte de la Universidad de Salamanca a la sociedad European Aviation College, S.A., con el fin de garantizar un préstamo de 5.887.000 euros, destinado a la adquisición de una flota de aviones.

"Atendiendo la solicitud de esta comunidad, y considerando la finalidad y características de la operación de aval, se ha estimado pertinente la concesión de la autorización solicitada", han explicado desde el Ejecutivo.

Esta autorización solo podrá amparar la concesión por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Universidad de Salamanca del aval indicado anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2025.