El Gobierno autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 119,2 millones

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este martes a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 119,2 millones de euros.

Esta autorización, aprobada en Consejo de Ministros, se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 119,25 millones de euros, destinadas a financiar el déficit de 2024 pendiente de financiar.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025, según ha explicado Moncloa.