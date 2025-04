El Gobierno cree que el PP "sobreactúa" con el decreto de aranceles y no contempla que vote en contra

Afea a Junts que haga un relato en el que "parece lo que no es" sobre el 25% de ayudas a Cataluña

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cree que el PP "sobreactúa" con el decreto ley de las ayudas frente a los aranceles de Estados Unidos y está convencido de que al final los 'populares' se abstendrán o votarán a favor, pero no contempla el voto en contra.

Además, afea a Junts el modo en que ha explicado el acuerdo alcanzado según el cual las empresas catalanas recibirían alrededor del 25% de esas ayudas. Según indican fuentes gubernamentales, la formación independentista hace un relato en el que parece lo que no es porque, según reiteran, las ayudas van dirigidas a las empresas y no a las comunidades autónomas y no existe ningún 'cupo arancelario' a favor de Cataluña.

En los pasillos del Congreso, la vicepresidenta María Jesús Montero ha indicado que el PP, pese a sus críticas por el acuerdo del Gobierno con Junts, "va a tener difícil votar en contra", aunque desconoce si su voto será a favor o al menos una abstención.

"Los ciudadanos estamos hartos de ver que el Partido Popular nunca está cuando se le necesita y que cada vez que hay una crisis, el PP se pone frente al Gobierno porque le interesa más que el Gobierno pierda determinadas votaciones en el Congreso que el interés general de los ciudadanos --ha dicho--. Yo creo que habrán aprendido algo y espero que al menos nos voten a favor o se abstengan".

Montero ha insistido en que no hay ningún acuerdo con Junts para reservar un porcentaje determinado de ayudas a Cataluña, si bien admite que si las empresas exportadoras están más presentes en esa comunidad, y por tanto son las más afectadas por los aranceles, pues "evidentemente" recibirán una protección más "intensa".

A su juicio, el PP "sobreactúa" con sus críticas porque "tiene un problema de raíz", y es que "no sabe bien si se tiene que situar del lado de las alianzas que tiene con Vox, que a su vez implica de alguna manera apoyar la política arancelaria" de Donald Trump.

"Tienen ese problema sabiendo que esta política es perjudicial para nuestro tejido productivo y por eso se mueven unos días tan más cerca de la ultraderecha y critican más al gobierno y otros días parece que quieren llegar a un acuerdo", ha añadido.

A este respecto, fuentes gubernamentales ven al PP haciendo "cálculo político" y mirando de reojo a Vox. A su juicio, a los de Alberto Núñez Feijóo les incomoda formar parte de un bloque que apoya al Gobierno en el que también están partidos como Junts o ERC y creen que les puede restar apoyos frente a la formación de Santiago Abascal.