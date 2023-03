El Gobierno critica la "ignorancia" de Feijóo y le pregunta si "el Rey también se reúne con autócratas"

SANTO DOMINGO, 25 Mar. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El Gobierno ha criticado duramente este sábado la "ignorancia" mostrada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando la presencia del presidente del Gobierno en la Cumbre Iberoamericana y le ha recordado que en la cita también participa el Rey Felipe VI.

En un acto en Madrid bajo el lema 'Europa es Hispana', el presidente del PP se ha mostrado "muy orgulloso" de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas" que "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos". "No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas", ha añadido.

Fuentes gubernamentales han recordado a Feijóo que en Santo Domingo, además de Sánchez, también está el jefe de Estado y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "¿También se está reuniendo el Rey con autócratas?", han incidido las fuentes, para las que las palabras del líder de la oposición muestran "ignorancia e irresponsabilidad".

"Es un honor y un privilegio" estar en esta cumbre, han abundado las fuentes, incidiendo en que solo España y Portugal están representados en estas citas por el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. En su XXVIII edición solo han acudido a Santo Domingo trece jefes de Estado.

Por otra parte, desde el Gobierno se ha recordado también a Feijóo que la convocatoria de la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en julio en Bruselas, corresponde al presidente del Consejo, Charles Michel, como ya ocurrió con la que hubo con la Unión Africana en febrero de 2022 bajo Presidencia francesa y también en la capital europea.

En este sentido, han puesto de relieve la importancia de que esta cita tenga lugar, ya que no se celebra desde 2015, y que la UE también quiera implicarse en estrechar las relaciones con América Latina, uno de los objetivos que se ha marcado España de cara a su Presidencia de turno del bloque en el segundo semestre.

ENCUENTROS BILATERALES

Antes del arranque del plenario de la cumbre, Sánchez ha aprovechado para mantener un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuyo país acogerá la próxima Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2024 en Quito.

Asimismo, ha mantenido una trilateral con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien ha sido invitado a participar en la cita de Santo Domingo.

En esta cita, además de la cumbre UE-CELAC, los tres han hablado del acuerdo comercial entre el bloque y Mercosur, pendiente de aprobación, aprovechando que Argentina ostenta actualmente la presidencia de dicha organización. Ambas partes son conscientes de las dificultades, pero mantienen posiciones constructivas con vistas a solventarlas, han precisado las fuentes.