El Gobierno defiende la "inocencia" de Begoña Gómez tras ser citada como acusada por el juez Peinado: "No todo vale"

Archivo - Begoña Gómez en un congreso en CaixaForum, Madrid - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido la "inocencia" de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este martes el juez Juan Carlos Peinado le haya declarado acusada y requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio. "No todo vale", han advertido desde el Ejecutivo.

"Estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale", ha avisado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así se ha expresado tras la decisión del magistrado Peinado, quien, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, llama también a comparecer como acusados en dicha audiencia a la asistenta de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.

El instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

Un auto que sale a la luz después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalase este lunes que algunos contratos de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron "al margen de la normativa" y de forma "premeditada".

Asimismo, la UCO constató que la mujer del presidente del Gobierno pagó el registro del 'software' desde una cuenta bancaria compartida con Sánchez; además de detectar "analogías" entre la plataforma de la UCM y una sociedad, Transforma TSC SL, creada por Gómez, y que los investigadores dicen que "efectivamente llegó a mentener una actividad comercial".

"PISOTEAR LA HONORABILIDAD DE PERSONAS"

Ante ello, la portavoz del Ejecutivo ha calificado como "revelador" el último informe de la UCO de cara a probar la "inocencia" de la esposa de Sánchez. "Ayer conocimos un informe de la UCO revelador, en el sentido de la inocencia de Begoña Gómez", ha señalado, augurando que "la verdad siempre se acaba imponiendo".

Con todo, ha recordado cómo comenzó este procedimiento judicial basado, a su juicio, en "denuncias y recortes de prensa de una organización ultra"; y ha cuestionado de nuevo "quién repara el daño que se causa cuando se pisotea la honorabilidad de personas, más allá de políticos, de familias, de personas que rodean en este caso al presidente del Gobierno".

"Insisto, siempre desde la colaboración y el respeto a la labor judicial, y siempre con la misma máxima: 'La verdad se acaba abriendo camino'", ha sentenciado.