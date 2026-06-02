El Gobierno desdeña el rechazo de las CCAA del PP a las reuniones sobre financiación y cree que es una orden de 'Génova'

1092409.1.260.149.20260602141806 El ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda posterior al Consejo de Ministros - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado este martes el rechazo que han mostrado algunas comunidades autónomas a la ronda de reuniones bilaterales que pretende mantener Moncloa con ellas para hablar sobre financiación autonómica, sospechando que se trata de una orden de la dirección nacional de los 'populares'.

Así se ha pronunciado Arcadi España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que varias regiones del PP hayan avanzado que no tienen intención de acudir a las citas bilaterales que ha propuesto Hacienda para tratar el nuevo modelo de financiación autonómica.

En este contexto, el ministro ha reprochado al PP que directamente no quiera hablar del modelo de financiación autonómica, apostillando que se le ocurren "tres cosas" para que los 'populares' rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

"La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas", ha añadido el ministro España.

Por ello, ha apelado a los 'populares' a hacer una "reflexión" para finalmente acudir a estas citas bilaterales teniendo en cuenta de que la reforma del modelo es una reivindicación histórica, que también habían pedido las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sobre el calendario de negociación de modelo, Arcadi España ha recordado que en la tarde de este lunes se remitió un correo a las comunidades de régimen común para instarles a buscar fechas para concertar estas reuniones bilaterales.

Al hilo, ha desvelado que esta misma tarde se comenzarán a hacer ya las llamadas con los Gobiernos autonómicos para coordinar agendas, siguiendo un orden estatutario, en la que Cataluña sería la primera, pero el ministro ha defendido que serán "flexibles" y se hará de la manera más "ágil" y cuadrando las agendas.