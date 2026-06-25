El Gobierno desdeña la votación del Congreso pidiendo a Sánchez cuestión de confianza y dimisión: "Efecto político cero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha quitado importancia a que la mayoría del Congreso de los Diputados --incluidos los diputados de Junts-- hayan apoyado que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y asuma con su dimisión responsabilidades políticas por los casos de corrupción. "Efecto político cero", señalan fuentes gubernamentales.

En el Ejecutivo destacan que en el Pleno de este jueves han sacado adelante otras iniciativas, como la prohibición de terapias de conversión a personas LGTBI o la transferencia de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia y restan trascendencia a perder esta votación a pesar de que suponga que la mayoría de los parlamentarios de la Cámara reclamen la dimisión de Sánchez.

Se trata de una moción presentada por el PP sobre la situación política derivada de las investigaciones judiciales sobre casos que afectan al Gobierno y al PSOE que ha obtenido el apoyo de Vox, UPN y también Junts, socio de investidura de Sánchez.

La votación se produce al día siguiente de que la portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, reclamase a Sánchez que se aparte y promueva otro candidato para terminar la legislatura, ante los distintos casos de presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo.

Este jueves se ha aprobado, con apoyo de PP, Vox, Junts, CC y UPN, instar a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa".

En otro punto se declarado que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".