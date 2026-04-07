El Gobierno dice que entiende la "indignación" por la corrupción en la semana de los juicios de Kitchen y mascarillas

1075608.1.260.149.20260407134122 (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo asiste con "tranquilidad" al inicio del juicio sobre el caso mascarillas al exministro de Transportes José Luis Ábalos y dice que "empatiza" con la ciudadanía y entiende su "indignación" en la misma semana en la que también ha comenzado el juicio del caso Kitchen que afecta a exdirigentes del PP.

Saiz considera que es una "semana dura" para los ciudadanos y sostiene que la corrupción genera "desafección" y "hace daño al conjunto de la ciudadanía", según ha trasladado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Aunque ha sido preguntada únicamente por el caso que afecta a Ábalos y su exasesor Koldo García, la portavoz también se ha referido al juicio al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que está procesado el exministro Jorge Fernández Díaz y la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, ha insistido en la "empatía" del Ejecutivo con la "preocupación" y el "enfado" de los ciudadanos y espera que la Justicia "haga su trabajo" y por tanto, que "el que la haga la pague", y se llegue "hasta el final" de las responsabilidades.

No obstante, al ser interrogada por posibles responsabilidades políticas en el Gobierno de Pedro Sánchez si el juicio a Ábalos termina en condena, ha insistido en que el PSOE apartó a los presuntos responsables y no tolera la corrupción.

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