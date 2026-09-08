El Gobierno dice que respeta la libertad de prensa tras reconocer Interior su listado de periodistas de carácter interno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Ejecutivo respeta "profundamente" la libertad de prensa y que "actúa en consecuencia todos los días", remitiéndose a las explicaciones del Ministerio del Interior reconociendo que su departamento de prensa elaboró un listado de carácter interno de periodistas.

"Quiero recordar que los de entrar con un lanzallamas en TVE o los de 'os vamos a triturar' no somos nosotros. Este Gobierno respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días", ha indicado la ministra Elma Saiz.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska elaboró un documento informativo de carácter interno en el que figuraban diferentes periodistas.

Además, han subrayado que el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni encargó ni supo de dicho listado de tertulianos y periodistas hasta la publicación por la prensa. También han subrayado que el Ministerio ha atendido siempre a todos los medios y periodistas, "sin distinciones".

Según ha informado 'El Confidencial', el primer encargo a la Oficina de Comunicación se realizó en una fecha próxima a las navidades de 2023. En el listado que finalmente se elaboró figuran expresiones junto a cada periodista como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente" o "apoya al Gobierno".

UN DOCUMENTO DE TRABAJO

Fuentes gubernamentales han abundado en la idea del respeto a la libertad de expresión, esgrimiendo que se trata de un "documento de trabajo" que ofrece una "fotografía" sobre periodistas y tertulianos y en ningún caso "señala a nadie".

"Están todos", han sostenido las fuentes, justificando la elaboración de un documento de este tipo para poder trabajar con la prensa y asegurando que en ningún caso dicho listado circuló ni se remitió a altos cargos.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) han expresado "su más enérgica condena" ante la elaboración de un documento que "clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información" por parte de su Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, entre finales de 2023 y 2024.