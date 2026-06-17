El Gobierno duplicó la ayuda a los refugiados saharauis entre 2020 y 2025, con casi 57,2 millones destinados

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva María Granados Galiano, comparece ante la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el Senado - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destinado casi 57,2 millones de euros en ayuda a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) en el periodo entre 2020 y 2025, según ha detallado este miércoles la secretaria de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Eva Granados.

Así lo ha indicado ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado después de que el senador del PP Íñigo Fernández le haya preguntado si el cambio de posición por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara Occidental, "sin debate parlamentario, sin acuerdo de nadie", ha afectado a la ayuda que brinda España a los refugiados saharauis.

"España ha sido tradicionalmente y sigue siendo el primer donante bilateral en los campos de población refugiada saharaui y tiene una interlocución privilegiada sobre el terreno con las agencias de Naciones Unidas y con las ONG presentes", ha defendido la secretaria de Estado, subrayando que desde 2020 el Gobierno ha "más que duplicado los recursos que dedica a los campamentos saharauis".

En su segunda intervención, después de que el senador le haya reclamado "datos concretos", Granados ha desglosado el montante que se destinó cada año, hasta un total de 57.178.734 millones de euros, partiendo de los 5.492.897 de 2020 a los 12.015.797 de 2025. Esto supone, ha destacado "un 118,8% más". Según ha detallado, el 50% de estos fondos se destinan a seguridad alimentaria, nutrición y educación en emergencias.

Por su parte, el senador del PP ha afeado a la secretaria de Estado que "saque pecho" por el hecho de que España sea el primer contribuyente en la ayuda a los campamentos de refugiados saharauis, donde ACNUR calcula que viven más de 170.000 personas. "Alguna obligación moral tendremos con aquella gente a quien este país dejó tirada hace 50 años", ha esgrimido, considerando por tanto "lógico que seamos los principales contribuyentes".

AECID Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Por otra parte, Granados ha asegurado que "no queda un expediente por revisar su justificación" después de que el Tribunal de Cuentas abriera un procedimiento tras detectar que no había justificación de gastos para algo más de 21 millones de euros por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Según ha explicado, esos millones estaban "pendientes de justificar" a fecha de julio de 2025 y para cuando "los documentos relativos a ese procedimiento fueron filtrados" en diciembre pasado ya se habían revisado la mitad de los pagos objeto del mismo.

Ya entonces, ha dicho la secretaria de Estado, la AECID "desmintió categóricamente que existieran pagos injustificados que supongan un menoscabo a los recursos públicos" y se explicó que lo que había era "meros retrasos de procedimientos administrativos en la revisión de la justificación de determinados pagos".

Granados ha atribuido estos retrasos en la justificación de los pagos a que la AECID "no tiene suficientes recursos humanos para hacer frente" a este trámite y ha defendido que "nunca ha existido menoscabo alguno de los recursos públicos".

"Así lo entendió la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pidieron el archivo", ha añadido, subrayando que hay constancia de que en la AECID hay "retrasos históricos" para mejorar este procedimiento que "arrastran desde al menos 2016". "No es algo que sea de antes de ayer, sino que es algo que tenemos, gobierne quien gobierne", ha subrayado.

TRAZABILIDAD DE LOS GASTOS

En otro orden de cosas, la senadora del PP Miriam García ha pedido a Granados "documentos" que demuestren que "todos los fondos gestionados directa o indirectamente" por su Secretaría de Estado "cuentan con trazabilidad completa".

"Nadie pone en duda la cooperación internacional, nadie. Estamos hablando de algo más sencillo. Estamos hablando de si el Gobierno está dispuesto a aceptar para sí mismo el mismo nivel de exigencia que le impone a cualquier ciudadano", ha sostenido la senadora 'popular'. "Si existe trazabilidad completa, remítala. Si existe control integral, remítalo", ha reclamado.

Granados ha replicado remitiendo a la senadora del PP a consultar la web de la AECID donde ha explicado que están todos los datos sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo. "Todo lo tiene ahí. Entre, busque y si hay algo que no encuentra, pues haga la pregunta correspondiente. Pero deje de lanzar insidias en sede parlamentaria, porque los datos están ahí", ha reprochado.

Asimismo, García ha considerado como curioso que el hasta ahora director de la AECID, Antón Leis, haya sido nombrado como alto comisionado adjunto para Operaciones de ACNUR después de que el Gobierno aprobara una contribución de 20 millones de euros a esta agencia de la ONU, "la mayor aportación plurianual de nuestra historia".

En este sentido, ha preguntado a la secretaria de Estado "si el Gobierno conocía esa candidatura, si se participó en su impulso y si Leis intervino en expedientes relacionados con el organismo al que después se incorporó". "Pregunto porque la transparencia no consiste en pedir confianza ni actos de fe, consiste en facilitar respuestas y los hechos apuntan a una dirección preocupante", ha afirmado.

Granados no ha ocultado su sorpresa por el "tirabuzón" que ha hecho la senadora del PP a la hora de vincular el nombramiento de Leis con el incremento de las aportaciones a ACNUR. "España ha aumentado las contribuciones a las agencias de Naciones Unidas, porque lo necesita Naciones Unidas, pero especialmente lo necesitan las personas que son beneficiarias".

"Esos recursos tienen toda la trazabilidad, porque si no, ¿qué hacían ustedes cuando gobernaban? ¿El PP no le daba recursos a UNICEF? ¿Y qué pedían? ¿La factura de la vacuna? Hombre, por favor, tenemos seguimiento", ha reprochado a García.

En cuanto al nombramiento de Leis, ha sostenido que "tenía una vida profesional previa y una vida profesional posterior". "Se llaman solidez académica y profesional", ha defendido, considerando que cualquiera debería estar "muy orgulloso de que un español" ocupe un alto cargo en una agencia como ACNUR.