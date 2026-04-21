El Gobierno exige a Feijóo que se pronuncie sobre 'Kitchen' y le pregunta si va a expulsar a Rajoy del PP

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda vuelta el proyecto de ley que baja las ratios y fija un tope leg - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha exigido este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre la 'Operación Kitchen' tras la última declaración del extesorero Luis Bárcenas y le ha emplazado a responder si ahora va a expulsar al expresidente Mariano Rajoy del partido.

En su declaración como testigo en el juicio a 'Kitchen', que se está celebrando en la Audiencia Nacional, Bárcenas confirmó que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".

El extesorero del PP relató que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como la grabación de Rajoy y otra con el exdirigente del PP y actual senador, Javier Arenas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que ninguna organización política "está exenta de tener casos de corrupción", pero la diferencia y "lo importante es cómo se responde".

En su opinión, el PP "tenía institucionalizada la corrupción" y "todos" sabían "quién era M. Rajoy", en referencia al expresidente del Gobierno. Para la portavoz, tras la declaración de Bárcenas en sede judicial, esa duda "quedó despejada en su totalidad".

Así, ha emplazado al líder de la oposición a que se pronuncie tras la última declaraciones del extesorero del PP. "¿Qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar a Rajoy?", ha planteado Saiz, quien se ha preguntado también por qué "guarda silencio". "Me gustaría que se pronunciara", ha enfatizado.