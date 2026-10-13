El Gobierno informó al Rey de la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta en julio, según Zarzuela

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real - Raúl Terrel - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI estaba al tanto de la entrada de buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, los mismos días en que se produjo la avalancha de inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos, según han trasladado fuentes de Zarzuela.

El monarca fue informado por el Gobierno de estos sucesos, según han indicado las fuentes, que no han precisado el momento en que se produjo esa notificación sobre estos sucesos, que se han conocido coincidiendo con la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este lunes en conversación con los periodistas durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real por el 12 de octubre que se había producido una incursión de buques marroquíes, tal y como había desvelado 'El País', que precisó que la Armada tuvo que desplegar también buques para disuadir a Rabat.

Sánchez no quiso vincular directamente la incursión de barcos de la Marina marroquí en aguas de Ceuta sin previo aviso mientras más de 80.000 migrantes entraban a nado y por la frontera del Tarajal en la ciudad autónoma.

En este sentido, puso en valor que la situación se resolvió gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países y afortunadamente no se ha producido de nuevo algo similar. Entre dos países vecinos, agregó, se producen este tipo de "hechos puntuales".