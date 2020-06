El Gobierno insiste en el diálogo sobre el Fuero Nuevo navarro recurrido al TC y UPN le exige que lo respete

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha asegurado que el Gobierno sigue abierto a dialogar sobre el Fuero Nuevo navarro que ha recurrido al Tribunal Constitucional, al tener dudas de la legalidad sobre varios contenidos, y se ha mostrado dispuesta a retomar la negociación, ralentizada por la pandemia por coronavirus.

La ministra se ha pronunciado así en el Pleno del Congreso ante una pregunta del diputado de UPN Carlos García Adanero, que le ha espetado que el Derecho Civil Foral no es negociable sino que el Gobierno debe "respetarlo" porque es "competencia exclusiva" de Navarra. "No han entendido nada, no es cuestión de hablar o dejar de hablar, es cuestión de respeto", ha subrayado el diputado.

"Respeten, respeten, respeten a la Comunidad Foral de Navarra", ha insistido García Adaneo, que ha recurrido a la historia de esta autonomía como Reino "hasta hace 180 años" para reivindicar que se retire el recurso contra la citada normativa, "que nadie se ha atrevido a poner en cuestión porque forma parte de la esencia fundamental de Navarra y sus instituciones".

El recurso ante el TC fue decidido en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ha recordado Darias, porque concluía el plazo legal para hacerlo. El Ejecutivo tiene dudas de inconstitucionalidad sobre algunos artículos del Fuero Nuevo, la compilación del Derecho Civil Foral navarro que fue reformada por el Parlamento de esta comunidad el año pasado.

La ministra le ha respondido al diputado que también se debe respetar la Constitución y el reparto de competencias que establece entre el Estado y las Autonomías, y ha asegurado que ha habido ya negociación y acuerdo sobre 9 de los 18 puntos en los que había controversia.

Ante los gestos del diputado desde su escaño, Darias le ha pedido a él también "respeto". "No me hable de respeto cuando usted no me lo tiene a mí. Respéteme, echo en falta educación en esta Cámara", ha agregado.

CONTRA EL ARTÍCULO 2

El recurso se ha presentado contra varios preceptos del artículo 2 de la ley foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, al entender el Gobierno que invade competencias exclusivas del Estado.

Concretamente, el Gobierno considera que "se produce una vulneración de la competencia estatal" sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en las leyes 72, 471, 483 y 544 y también se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes en las leyes 11 y 12 de la norma navarra.

Finalmente, el Gobierno cree que las leyes 511 y 495 de la norma navarra afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que considera también "competencia estatal exclusiva".

El Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad el año pasado la ley foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. Se trata de un texto que contiene disposiciones relativas a las materias en las que tradicionalmente se ha dividido el derecho civil foral: persona, familia, sucesiones, propiedad y contratos, es decir, afecta a todas las relaciones privadas de la ciudadanía.