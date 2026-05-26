El Gobierno invierte más de 13 millones de euros en vestuario de combate para el Ejército de Tierra

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a las unidades del Ejército de Tierra en Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo marco meidante el cual se autoriza la adquisición de vestuario de combate para el Ejército de Tierra por un valor estimado de 13.610.400 euros.

El objeto del acuerdo marco es la adquisición de dicho vestuario "necesario" para dotar al personal militar de material adecuado para "desempeñar sus cometidos de instrucción y adiestramiento en territorio nacional y su posterior despliegue en zona de operaciones", según ha informado el Gobierno a través de las referencias del Consejo.

Asimismo han expresado que el acuerdo cumple así con los "compromisos exigidos a España en Organizaciones Internacionales" y que tendrá una duración de tres años desde su perfección.