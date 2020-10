El Gobierno justifica el estado de alarma en Madrid ante la inacción de Ayuso: "La paciencia tiene un límite"

Illa confía en que no sea necesario prorrogarlo y que estos 15 días ayuden a estabilizar las bases para doblegar la curva

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "cruzarse de brazos" y de "no hacer nada" para frenar el avance del coronavirus en su territorio, justificando así la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en esta comunidad. "La paciencia tiene un límite", ha llegado a decir.

Illa ha recordado que este jueves Díaz Ayuso solicitó más tiempo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acordar las medidas a aplicar en la Comunidad de Madrid, pero ha lamentado que la mandataria finalmente "ha decidido no hacer nada".

Y eso que, según ha destacado, en la última semana en Madrid han fallecido 63 personas por Covid, actualmente hay un total de 3.361 hospitalizadas y 498 en la UCI "luchando por su vida". "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha comentado frente a la negativa de Ayuso de decretar este estado de alarma. "Se ha llegado hasta aquí porque la Comunidad de Madrid no ha actuado", ha remachado.

El ministro ha recalcado que en esta región hay unos niveles de contagio "muy altos", hay transmisión "comunitaria" y "riesgos" de que el sistema sanitario se desborde, y eso que, ha constatado, sin haber llegado el invierno.

ES "OBLIGACIÓN" DE CUALQUIER GOBIERNO "CON ALMA"

"Podemos cruzarnos de brazos o hacer frenar el virus", ha dicho el ministro, incidiendo en que la "obligación" de cualquier Gobierno "con alma" es optar por lo segundo. De ahí que el Ejecutivo haya decidido decretar el estado de alarma porque, según ha dicho, "no podía no actuar".

"En política el 99% de temas son discutibles pero hay un 1% que es indiscutible, y proteger la salud de los madrileños es indiscutible", ha sentenciado Illa par justificar esta medida con la que también se pretende evitar, según ha apuntado, que el virus se propague a otras comunidades, sobre todo en este Puente del 12 octubre.

En todo caso, ha querido dejar claro que las medidas limitativas de la movilidad adoptadas el pasado 30 de septiembre para la Comunidad de Madrid son "las mismas" --"ni una más ni una menos"-- que las recogidas en el real decreto del estado de alarma.

"Todo sigue igual; sólo varía la cobertura jurídica", ha acotado el titular de Sanidad, que confía que en los 15 días que dure el estado de alarma dé sus "frutos" y que, por tanto, ayuden a estabilizar las bases para doblegar la curva y no sea necesario solicitar una prórroga al Congreso.

Si no hace falta prorrogar el estado de alarma, el titular de Sanidad ha explicado que será la Ley de 1986 de Salud Pública sobre la que regulen las medidas que haya que adoptar para combatir el virus, como hasta ahora.

ESPERA QUE CONTINÚE LA COOPERACIÓN CON MADRID

Pese a que será el Gobierno central el que durante las próximas dos semana haga las modificaciones necesarias relativa a la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid, Illa también confía en que durante este tiempo continúe la "cooperación" entre ambos gobiernos.

"La unidad es muy recomendable e incluso necesaria para combatir el virus", ha dicho Illa, para añadir que el Gobierno "siempre" intentará hacer las cosas por "consenso" con las comunidades autónomas. "Pero si tiene que actuar, actuará", como ya ha hecho con la Comunidad de Madrid, sobre la base de lo que digan los médicos y expertos.

El ministro ha querido dejar claro que el Gobierno hubiera preferido tomar las medidas de acuerdo con el Ejecutivo de Ayuso pero ha reiterado una y otra vez que tiene "obligación" de proteger la salud "de los madrileños y los españoles". "Y así hemos actuado", ha apostillado.