El Gobierno no sabe si saldrán más nombres que le comprometan fuera del "triángulo tóxico Cerdán-Ábalos-Koldo"

Alegría asegura que actuarán con contundencia si aparecen "indicios sólidos" que afecten a "cualquier persona"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que no sabe si pueden salir más nombres de miembros del Ejecutivo en la investigación que ha provocado la salida del 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto cobro de mordidas, aunque por el momento trata de circunscribirlo al "triángulo tóxico" que formaban el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su sucesor en el partido, Santos Cerdán y el exasesor ministerial, Koldo García.

Al ser preguntada sobre si pueden garantizar que no aparecerán más implicados del Gobierno en este caso de presunta corrupción, Alegría ha dicho que ninguna organización está exenta de tener casos de irregularidades en sus filas, pero ha reiterado que han actuado con contundencia en cuanto conocieron que había "indicios sólidos".

"Si van a aparecer más nombres, no lo sé", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, dejando claro que conocieron el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el mismo jueves 12 de junio "cuando se abrió el secreto de sumario". Además ha asegurado que "frente a cualquier indicio sólido que afecte a cualquier persona" actuarán "con la misma contundencia".

Al ser interrogada sobre si esa petición de responsabilidades podría afectar también a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, pese a que no es un cargo del Gobierno, ha defendido que este caso no puede utilizarse "como coartada para ensuciar el buen nombre de personas honestas".

"Desde luego, no se puede crear esa sombra de duda ni, desde luego, aceptar que todo el mundo es igual", ha añadido Alegría antes de reiterar que "cuando existan indicios se actuará con contundencia".

El Gobierno admite por tanto que no tiene información adicional y no puede garantizar si saldrán a la luz más nombres de miembros del Ejecutivo, igual que no conocieron la implicación de Cerdán hasta el mismo día que se hicieron públicos los señalamientos de la Guardia Civil por cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, según ha dicho.

Pero por el momento lo reducen a los casos conocidos, "ese triángulo tóxico de Ábalos, Cerdán y Koldo García", según lo ha definido la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

ACTUÓ CONTRA CERDÁN EN "DOS HORAS"

En la misma línea, ha defendido que el Ejecutivo actuó con celeridad y prácticamente "dos horas después" de conocer el informe se tomaron las primeras medidas, pedirle el acta de diputado a Cerdán y pedirle también que abandonara "todos sus cargos y responsabilidades orgánicas en el PSOE", ha relatado.

"Ninguna organización está exenta de poder tener algún caso de corrupción. La diferencia es cómo se actúa y aquí, desde el primer momento, siempre se va a actuar igual, con contundencia, de cara y tomando medidas desde el minuto uno", ha apuntado.

Por otro lado, la ministra ha seguido la línea marcada por el presidente del Gobierno este mismo martes en una carta a la militancia del PSOE, en la que dijo que el contenido del informe de la UCO contra Cerdán se había puesto al servicio de la derecha para derribar al "Gobierno legítimo".

DESLIZA QUE EL PP CONOCIÓ ANTES EL INFORME

En este sentido, Alegría ha dejado claro que conocieron el informe cuando se levantó el secreto de sumario pero deslizó que la oposición tuvo acceso previamente: "Yo no sé si antes había otros que lo conocían", ha lanzado.

A continuación, cuando se le ha pedido una aclaración sobre si desde el Gobierno estaban acusando a la UCO de ayudar a la derecha para tumbar al Gobierno, ha mostrado su "máximo respeto" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque ha reiterado que el Gobierno conoció el informe el jueves "no antes". "Lo que no puedo es aseverar si algunos otros lo conocían antes", ha insistido.