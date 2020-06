El Gobierno permitirá el tránsito por la Verja a los residentes en Gibraltar

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado este miércoles que, tras un contacto entre su ministro principal, Fabian Picardo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los europeos residentes en Gibraltar podrán cruzar la Verja y entrar en España.

En un comunicado, el Gobierno de Picardo ha señalado que, una vez vez en España, estos ciudadanos "deberán cumplir los requisitos de la fase 3 de la desescalada", es decir, que podrán moverse por toda la comunidad autónoma.

Para cruzar la Verja será necesario poseer un documento de identidad gibraltareño o una tarjeta de residencia, para demostrar la residencia en Gibraltar.

Eso asegurará que solo cruzan quienes residan en el Peñón y no, por ejemplo, residentes en Reino Unido, teniendo en cuenta que sigue habiendo vuelos entre ambos territorios. El comunicado de Gibraltar no hace alusión alguna a si los residentes en el Peñón tendrán que cumplir o no cuarentena en territorio español.

Fuentes del Ministerio del Interior español han confirmado a Europa Press la decisión, que entrará en vigor de forma inmediata.

La Verja con Gibraltar siempre ha estado excluida de las órdenes ministeriales por las que se cerraron las fronteras exteriores del área Schengen pero, en la práctica, cuando los residentes en Gibraltar entraban en la provincia de Cádiz estaban sometidos a las mismas limitaciones que los locales, es decir, solo podían desplazarse para ir a trabajar pero no, por ejemplo, a una segunda residencia.

Una vez comenzada la 'desescalada' se empezó a trabajar en la decisión, que ha culminado una vez que hay garantías de reciprocidad, es decir, de que los españoles también podrán cruzar la Verja hacia el Peñón sin que sea para ir a trabajar.

En su comunicado, Picardo ha expresado su "más sincero agradecimiento a Fernando Grande-Marlaska por su apoyo y su intervención en este asunto" porque hay "muchas personas que llevan semanas deseando ver a sus seres queridos y esta decisión permite transitar prácticamente de la misma forma que antes".

Eso sí, Picardo aconseja a las familias a "informarse sobre las normas de movimiento de ciudadanos en la Fase 3 en el marco del plan de desescalada del país, de modo que no infrinjan las normas de forma involuntaria".