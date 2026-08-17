El Gobierno recalca que sus ministros sólo comparecerán en el Congreso y anima al PP a usar el Senado para renovar el TC

Archivo - El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, en un Pleno en el Senado - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a dejar claro que el Congreso será la cámara dónde sus ministros den explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta y ha instado al PP a activar el Senado para resolver la renovación pendiente del Tribunal Constitucional en vez de montar "numeritos" tratando de organizar comparecencias "duplicadas".

El PP, gracias a su mayoría absoluta, ha vuelto a citar esta semana en el Senado a tres ministros para hablar de la crisis de Ceuta, los titulares de Exteriores, Interior y Defensa, pese a que el Gobierno se remite a las comparecencias comprometidas en el Congreso a final de mes.

Y el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha dejado claro este lunes en la red social 'X' que el Gobierno no piensa atender esas peticiones de comparecencia del Senado.

En un mensaje recogido por Europa Press, Simancas critica "el absurdo de montar comparecencias duplicadas y sin tiempo de preparación" y ha subrayado que ""el Gobierno comparecerá sobre Ceuta en el Congreso entre el 25 y el 28 de agosto".

"NUMERITOS"

A su juicio, "el Senado del PP renuncia a su función constitucional para seguir organizando numeritos contra el Gobierno".

En ello insiste el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en la misma red social recuerda que se cumplen ocho meses que el PP incumple la Constitución al no renovar "con excusas baratas" los cuatro magistrados del TC que corresponden a la Cámara Alta, como ocurrió durante cinco años con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución, nada", remacha.