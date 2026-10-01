El Gobierno rechaza a Junts y mantiene los decretos sobre vivienda: "Ha llegado la hora de que se retraten"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Delta Vigo PTL Valladares, a 1 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts de retirar los dos decretos sobre vivienda y ha decidido mantenerlos pese a que el partido de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra --junto al Partido Popular y Vox-- provocando que ambas iniciativas sean rechazadas en la votación del Congreso de mañana.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", han trasladado fuentes del Ejecutivo este jueves tras conocerse la decisión de Junts.

En este sentido, han instado a los tres partidos a decidir si están "con las clases medias y trabajadoras o con las élites", y ha destacado el trabajo realizado "durante meses" en sendos decretos "para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".

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