El Gobierno reforzará con el Ejército a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España).- Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno va a movilizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

Según han informado fuentes de Moncloa a Europa Press, los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo al instituto armado, responsable de la vigilancia de la frontera.

La activación del Ejército ha supuesto la principal novedad del dispositivo extraordinario diseñado por el Gobierno para hacer frente al incremento de las entradas irregulares.

En paralelo, el Ministerio del Interior ha reforzado la presencia de la Guardia Civil. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de forma permanente en la vigilancia fronteriza se ha sumado un primer pelotón de 20 efectivos.

Además, el Ejecutivo ha anunciado que en las próximas horas se incorporarán otros dos pelotones, con 40 agentes más.

La Seguridad Ciudadana también ha recibido un refuerzo de 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía. Asimismo, se han desplazado a Ceuta dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho especialistas.

El dispositivo marítimo también se ha ampliado. A las dos embarcaciones medias y las cuatro lanchas tipo zodiac del Servicio Marítimo se ha sumado el buque Duque de Ahumada, cuya llegada a Ceuta se ha previsto para la madrugada del 31 de julio.

Además, el Gobierno ha confirmado que en los próximos días se incorporarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones para reforzar las labores de vigilancia. El Servicio Aéreo también ha recibido un helicóptero de apoyo.

La Policía Nacional, por su parte, ha reforzado tanto las labores de extranjería como las de seguridad ciudadana. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para colaborar en la identificación y documentación de las personas que han llegado a la ciudad.

En materia de seguridad ciudadana, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) destinados en Ceuta han doblado turnos mediante jornadas extraordinarias.

Además, este jueves se han incorporado tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. En los próximos días se sumarán efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga hasta completar un despliegue de 200 agentes de UIP y UPR destinados específicamente a reforzar la seguridad ciudadana en Ceuta.

La crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este jueves 30 de julio con la entrada de miles de personas flanqueando la valla es la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.

Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado los cuerpos sin vida de diez migrantes en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos.